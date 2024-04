古き良き時代のアメリカンカルチャーを表現 ！【RHC ロンハーマン】豊洲店で“American Dreams”を開催

4月27日(土)、RHC ロンハーマン豊洲店で“American Dreams”が開催されます。イベントのためだけに製作されたオリジナルグッズや、子どもが参加できるワークショップ、ストリートパフォーマーによるパフォーマンスなど、家族皆で楽しめるコンテンツが目白押しです。当日イベントに参加できない人も、各店舗やオンラインストアで購入できるのでチェックしてみてください。

“American Dreams”とは?

古き良きアメリカンカルチャーを今の時代に継承していきたいとの想いから、アーティスト“豊田弘治氏”とのコラボレーションにより生まれた本イベント。第1回となる一昨年は「American Foods」と題して“食”文化に、第2回となる昨年は「American Sounds」と題して“音楽”文化にフォーカスし開催されました。

第3回となる今年のテーマは“American Dreams”。アート、ファッション、ミュージック、エンターテインメントなど、これまで人々にたくさんの“夢”や“希望”を与えてきたアメリカンカルチャーをRHC ロンハーマンのフィルターを通して表現します。

イベント当日はデザインミュージアムのような空間に、アメリカのクリエイションの歴史を展示。さらに、そこにまつわる古着やヴィンテージアイテム、イベントのために作られたミュージアムのスーベニアに並ぶお土産のようなTシャツ・マグカップ・トートバッグなど、オリジナルグッズが並びます。

さらにカフェの限定メニューや豊田氏によるキッズワークショップ、ストリートパフォーマーらによるマジック・ジャグリング・マントマイムショーなど心躍る様々なコンテンツが盛りだくさん。第3部作完結編となる今回の特別なイベントをぜひ家族皆で楽しんで。

※尚、 “American Dreams”オリジナルグッズはRHC ロンハーマン・ロンハーマン「R」各店およびオンラインストアでも、4月27日(土)より購入が可能です。

【RHC ロンハーマン】「Tee for Women&Men」\7,700(税込)

【RHC ロンハーマン】「Mug」各\2,200(税込)

【RHC ロンハーマン】「Cap for Men」\6,600(税込)

【RHC ロンハーマン】「Tote」\2,750(税込)

【RHC ロンハーマン】「Sweat」\12,100(税込)

【RHC ロンハーマン】「Bandana」各\1,650(税込)

【RHC ロンハーマン】「Socks for Women&Men」\2,200 (税込)

【RHC ロンハーマン】「Tee for Kids」\6,600(税込)

【RHC ロンハーマン】「Glass」各\2,200(税込)

ワークショップ「MAGICAL APPEARING WATERCOLOR」

白いキャンバスに魔法のように浮かび上がる水彩画を描く心温まるワークショップです。豊田氏のサポートのもと、子ども達の自由な発想で白いキャンバスにのびのびと絵を描くことができます。

参加費:\3,300(税込)時間:11:00~12:30/14:00~15:30(各回10名)

対象年齢:3~12歳

※小さなお子さんが参加の際は必ず保護者の方も同席してください。

※完全予約制。詳しい詳細は店舗まで要問合せ。

RHC CAFE

第1回目の「American Foods」ではダイナーをイメージした古き良きアメリカンフードを、第2回目の「American Sounds」ではミュージックフェスティバルにてワンハンドで食べられるようなホットドッグとノンアルコールカクテルを展開。今回の“American Dreams”ではアメリカを代表するサンドウィッチのひとつ、エルヴィスサンドウィッチが販売されます。

全粒粉トーストにクリーミーなピーナッツバターをたっぷり塗り、カリカリのベーコン、温めることで優しい味わいが広がるバナナをプラスしてサンド。それぞれの具材の甘味と塩味がマッチして、どこか懐かしさを感じる一品です。ドリンクではサンドウィッチとも相性が良い、ピーナッツバターバナナジュースが登場。イベントでしか味わえない2つのスペシャルなメニューをぜひ試してみて。

・エルヴィスサンド Eat in\1,300(税込)、To go \1,276(税込)

・ピーナッツバターバナナジュース Eat in \1,000(税込)、To go \982(税込)

イベントのためだけに作られた限定アイテム

【RHC ロンハーマン】「アメリカン ドリームズ Tシャツ」各\7,700(税込)

モノトーンでシックなデザインのTシャツ。アメリカを代表する著名人が残した言葉や企業のスローガン、アメリカの独立記念日などがプリントされています。大胆なカラーパンツやダメージデニム、キャッチーな小物を取り入れるなど、アメリカらしい自由なスタイリングで楽しんでみて。

【RHC ロンハーマン】「アメリカン ドリームズ スウェット」\12,100(写真)

【RHC ロンハーマン】「アメリカン ドリームズ ソックス」\2,200(写真)

スタイリングに遊び心をプラスするスウェットやソックス。使いやすいグレーでカジュアル過ぎないスウェットは、合わせ方次第でかっこ良くもレディにも着こなせる万能アイテム。

【RHC ロンハーマン】「アメリカンドリームズ トート」\2,750(税込)

【RHC ロンハーマン】「アメリカンドリームズ バンダナ」\1,650(税込)

Tシャツとお揃いのロゴが施されたトートバッグは、サブバックとしても持ちやすいサイズ感が◎ 10柄それぞれ異なるカラーリングは、つい何色も欲しくなるアイテムです。バンダナは、バッグに結んだり、デニムパンツのポケットから覗かせたり、腕や首に巻いたり……いつものスタイリングに個性と彩りを添えてくれます。

【RHC ロンハーマン】「アメリカン ドリームズ Tシャツ」\6,600、「トート」\2,750(税込)

【RHC ロンハーマン】「アメリカン ドリームズ Tシャツ」\6,600、「キャップ」\4,950(税込)

キッズのTシャツは、トートやバンダナと同様にロゴのイメージに合わせて10色異なるカラーリングで登場。ぜひお揃いのトートバッグと合わせて、春のお出掛けコーデを完成させてみて。サイズは110cmと130cmの2サイズ。メンズで展開するキャップと同じデザインのキャップは、シックなブラックで大人顔負けなお洒落感!

AC Wrire:渡邊倫子