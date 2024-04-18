°Õ³°¤È¥¤¥¤»×¤¤¤¬¤Ç¤¤ë¡ª¡©¡ÖÊÑ¿ÍÈà»á¡×¤ÈÉÕ¤¹ç¤¦¤Ù¤4¤Ä¤ÎÍýÍ³
¤¢¤Ê¤¿¤Ï¡ÈÊÑ¿ÍÈà»á¡É¤ÈÉÕ¤¹ç¤Ã¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤«¡©¤³¤³¤Ç¤¤¤¦¡ÈÊÑ¿Í¡É¤È¤Ï¤¤¤ï¤æ¤ë¡¢¸ÄÀÅª¤Ç¸ÇÄê³µÇ°¤ËÇû¤é¤ì¤Ê¤¤¿Í¤Î¤³¤È¤ò¸À¤¤¤Þ¤¹¡£¼«Í³ËÛÊü¤ÊÈà¤È°ì½ï¤Ë¤¤¤ì¤Ð¡¢¡Ö¤³¤ó¤Ê¤Î¤Ï¤¸¤á¤Æ♡¡×¤ÊÂÎ¸³¤¬¤¢¤Ê¤¿¤òÂÔ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹♡
ÊÑ¿ÍÈà»á¤ÈÉÕ¤¹ç¤¦¤Ù¤4¤Ä¤ÎÍýÍ³¡Îø°¦¤ËÂÐ¤¹¤ë¸ÇÄê³µÇ°¤¬¤Ê¤¤♡
¸ÄÀÅª¤Ê¥«¥Ã¥×¥ë¤Ï¡¢Â¾¤Î¿Í¤È¤Ï¾¯¤·°ã¤¦Îø°¦´Ñ¤ò»ý¤Á¹ç¤ï¤»¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ËÜÍè¤Ï¥«¥Ã¥×¥ë¤Î¿ô¤À¤±ÉÕ¤¹ç¤¤Êý¤¬Â¸ºß¤¹¤ë¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢Îø°¦¤òÀ®½¢¤µ¤»¤¿¤¤¿Í¤¿¤Á¤Î¹Í¤¨¤ë¡¢¸ÇÄê³µÇ°¤Ê¤ë¤â¤Î¤¬À¤¤Ë½Ð²ó¤ê¡¢¤Ê¤«¤Ê¤«ÆÈ¼«¤ÎÎø°¦¤ò¤Ç¤¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
¤½¤ó¤Ê¤â¤Î¤ËÇû¤é¤ì¤ëÉ¬Í×¤ÏÁ´¤¯¤Ê¤·¡ª
ÆÈ¼«¤ÎÎø°¦´Ñ¤Ç¡¢¸ÄÀÅª¥«¥Ã¥×¥ë¤òÌÜ»Ø¤¹¤Ù¤¡Ö¥«¥Ã¥×¥ë¤Ï¤³¤¦¤¹¤Ù¤¡×¤È¤¤¤¦¸ÇÄê³µÇ°¤òÊø¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¤Î¤Ï¡¢ÊÑ¿ÍÈà»á¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
ÊÑ¿ÍÈà»á¤ÈÉÕ¤¹ç¤¦¤Ù¤4¤Ä¤ÎÍýÍ³¢»×¤¦Â¸Ê¬ËÁ¸±¤µ¤»¤Æ¤¯¤ì¤ë♡
ÊÑ¿ÍÈà»á¤Ï¡¢¤¢¤Ê¤¿¤Î¹¥´ñ¿´¤äËÁ¸±¿´¤òË¸¤²¤ë¤è¤¦¤Ê¤³¤È¤Ï°ìÀÚ¤·¤Þ¤»¤ó¡£
¤Ê¤¼¤Ê¤éÊÑ¿Í¤À¤«¤é¡£
Ì¤ÃÎ¤ÎÀ¤³¦¤Ë¤É¤ó¤É¤óÂ¤ò±¿¤ó¤Ç¡¢¡Ö¤¤¤í¤ó¤Ê·Ð¸³¤ò¤·¤Æ¤³¤¤¡ª´Ö°ã¤Ã¤Æ¤¿¤Ã¤Æ¤¤¤¤¤¸¤ã¤Ê¤¤¡¢Âç²ø²æ¤·¤¿¤Ã¤Æ¤¤¤¤¤¸¤ã¤Ê¤¤¡ª¡×
¤½¤ó¤ÊÉ÷¤Ë¡¢¤¢¤Ê¤¿¤Î¤ä¤ê¤¿¤¤¤³¤È¤Ë¤ÏÂç»¿À®¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¤Ï¤º¤Ç¤¹¡£
È¿ÂÐ¤Ë¡¢Èà¤ÎÆÈÆÃ¤ÊÀ¤³¦¤ØÏ¢¤ì¤Æ¹Ô¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¤¢¤Ê¤¿¤Î¸«¤¿¤³¤È¤Î¤Ê¤¤À¤³¦¤¬ÂÔ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤è¢ö
¤½¤ó¤Ê»þ¤Ï¡¢¤¢¤Ê¤¿¤â¼õ¤±Æþ¤ì¤Æ¤¢¤²¤ë¤³¤È¤¬Âç»ö♡
ÊÑ¿ÍÈà»á¤ÈÉÕ¤¹ç¤¦¤Ù¤4¤Ä¤ÎÍýÍ³£¹¥¤¤Ê¤â¤Î¤¬¤É¤ó¤É¤óÁý¤¨¤Æ¤¤¤¯♡
¤¤¤í¤ó¤Ê¤³¤È¤òÂÎ¸³¤µ¤»¤Æ¤¯¤ì¤ëÊÑ¿ÍÈà»á¤È°ì½ï¤Ë¤¤¤ë¤È¡¢Ë°¤¤ë¤³¤È¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¤à¤·¤í¿·¤·¤¤¤â¤Î¤ò¼¡¤«¤é¼¡¤Ø¤È¸«¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤«¤é¡¢µ¤¤Ë¤Ê¤ë¤â¤Î¤¬¤É¤ó¤É¤óÁý¤¨¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¤¢¤Ê¤¿¤¬¡Ö¤³¤ó¤Ê¤³¤È¤ä¤Ã¤Æ¤ß¤¿¤¤¤Ê¡Á¤Ç¤¤¿¤é¤¤¤¤¤Î¤Ë¤Ê¡Á¡×¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ì¤Ð¡¢¤¼¤ÒÊÑ¿ÍÈà»á¤ËÏÃ¤·¤Æ¤ß¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¤¢¤Ê¤¿¤¿¤ÁÆó¿Í¤Ê¤é¤¤Ã¤È¤Ç¤¤Þ¤¹¡ª
Æó¿Í¤Î¥¢¥¤¥Ç¥¢¤ò¤¿¤¯¤µ¤ó¥«¥¿¥Á¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤·¤ç¤¦♡
ÊÑ¿ÍÈà»á¤ÈÉÕ¤¹ç¤¦¤Ù¤4¤Ä¤ÎÍýÍ³¤¤Ê¤ó¤Ç¤â¤«¤ó¤Ç¤â¾Ð¤¤¤ËÊÑ¤¨¤é¤ì¤ë♡
¹¥¤¤Ê¿Í¤È¤¤¤ì¤Ð¡¢¡È³Ú¤·¤¤¤³¤È¤Ï2ÇÜ¡¢¿É¤¤¤³¤È¤ÏÈ¾Ê¬¡É¤È¤«¸À¤¤¤Þ¤¹¤è¤Í¡£
ÊÑ¿ÍÈà»á¤ÈÉÕ¤¹ç¤¦¤È¡¢¤³¤¦¤Ï¤¤¤¤Þ¤»¤ó¤è¡Á¡ª
¡È³Ú¤·¤¤¤³¤È¤ÏÌµ¸ÂÂç¡¢¿É¤¤¤³¤È¤ÏÂçÇú¾Ð¡É
¤³¤ó¤Ê´¶¤¸¤Ë¤Ê¤Ã¤Á¤ã¤¦¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
¿ÍÀ¸¤Ë¤Ï¡Ö³Ú¤·¤¤»þ¡¦ÉáÄÌ¤Ê»þ¡¦¿É¤¤»þ¡×¤ÎÂç¤¤¯Ê¬¤±¤Æ3¤Ä¤Î»þ¡£
¤Ê¤ó¤Ç¤â¤«¤ó¤Ç¤â¿¿·õ¤Ë¤È¤é¤¨¤Æ¤¤¤¿¤é¡¢ËÜÅö¤Ë¾Ð´é¤Ç²á¤´¤»¤ë¤Î¤Ï¤¿¤Ã¤¿¤Î»°Ê¬¤Î°ì¡£
¤½¤ì¤Ã¤ÆÌÞÂÎ¤Ê¤¯¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡©
ÊÑ¿ÍÈà»á¤Ï¤¢¤Ê¤¿¤ò¾Ð¤ï¤»¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤¹¡£¿É¤¯¤Æ¤â¡¢¤½¤ÎÃæ¤«¤é¤¢¤Ê¤¿¤ò¾Ð´é¤Ë¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¾Ð¤¤¤òÃê½Ð¤·¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤¹♡
ÊÑ¿ÍÈà»á¤ÈÉÕ¤¹ç¤¦¤³¤È¤Ï¡¢½é¤á¤Ï¸ÍÏÇ¤¦¤·¡¢ÉÕ¤¹ç¤¤¤Ë¤¯¤¤¤Ê¡Á¤È´¶¤¸¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
¤·¤«¤·µ¤¤¬ÉÕ¤±¤Ð¡¢¤¢¤Ê¤¿¤Î²ÁÃÍ´Ñ¤ÏÂç¤¤¯¹¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
¤¿¤¯¤µ¤ó¤Î¤È¤³¤í¤Ë¡¢ÊÑ¿ÍÈà»á¤¬Ï¢¤ì¤Æ¹Ô¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤¹¤è¡£