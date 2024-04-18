¤¢¤Ê¤¿¤Ï¡ÈÊÑ¿ÍÈà»á¡É¤ÈÉÕ¤­¹ç¤Ã¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤«¡©¤³¤³¤Ç¤¤¤¦¡ÈÊÑ¿Í¡É¤È¤Ï¤¤¤ï¤æ¤ë¡¢¸ÄÀ­Åª¤Ç¸ÇÄê³µÇ°¤ËÇû¤é¤ì¤Ê¤¤¿Í¤Î¤³¤È¤ò¸À¤¤¤Þ¤¹¡£¼«Í³ËÛÊü¤ÊÈà¤È°ì½ï¤Ë¤¤¤ì¤Ð¡¢¡Ö¤³¤ó¤Ê¤Î¤Ï¤¸¤á¤Æ♡¡×¤ÊÂÎ¸³¤¬¤¢¤Ê¤¿¤òÂÔ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹♡

½ÐÅµ¡§https://www.shutterstock.com/ja/image-photo/tender-loving-touch-partner-priceless-2117722427

ÊÑ¿ÍÈà»á¤ÈÉÕ¤­¹ç¤¦¤Ù¤­4¤Ä¤ÎÍýÍ³­¡Îø°¦¤ËÂÐ¤¹¤ë¸ÇÄê³µÇ°¤¬¤Ê¤¤♡

½ÐÅµ¡§https://www.shutterstock.com/ja/image-photo/happy-romantic-couple-love-gesturing-heart-367776344

¸ÄÀ­Åª¤Ê¥«¥Ã¥×¥ë¤Ï¡¢Â¾¤Î¿Í¤È¤Ï¾¯¤·°ã¤¦Îø°¦´Ñ¤ò»ý¤Á¹ç¤ï¤»¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£

ËÜÍè¤Ï¥«¥Ã¥×¥ë¤Î¿ô¤À¤±ÉÕ¤­¹ç¤¤Êý¤¬Â¸ºß¤¹¤ë¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢Îø°¦¤òÀ®½¢¤µ¤»¤¿¤¤¿Í¤¿¤Á¤Î¹Í¤¨¤ë¡¢¸ÇÄê³µÇ°¤Ê¤ë¤â¤Î¤¬À¤¤Ë½Ð²ó¤ê¡¢¤Ê¤«¤Ê¤«ÆÈ¼«¤ÎÎø°¦¤ò¤Ç¤­¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£

¤½¤ó¤Ê¤â¤Î¤ËÇû¤é¤ì¤ëÉ¬Í×¤ÏÁ´¤¯¤Ê¤·¡ª
ÆÈ¼«¤ÎÎø°¦´Ñ¤Ç¡¢¸ÄÀ­Åª¥«¥Ã¥×¥ë¤òÌÜ»Ø¤¹¤Ù¤­¡Ö¥«¥Ã¥×¥ë¤Ï¤³¤¦¤¹¤Ù¤­¡×¤È¤¤¤¦¸ÇÄê³µÇ°¤òÊø¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¤Î¤Ï¡¢ÊÑ¿ÍÈà»á¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£

ÊÑ¿ÍÈà»á¤ÈÉÕ¤­¹ç¤¦¤Ù¤­4¤Ä¤ÎÍýÍ³­¢»×¤¦Â¸Ê¬ËÁ¸±¤µ¤»¤Æ¤¯¤ì¤ë♡

½ÐÅµ¡§https://www.shutterstock.com/ja/image-photo/portrait-happy-loving-young-couple-enjoying-2176022083

ÊÑ¿ÍÈà»á¤Ï¡¢¤¢¤Ê¤¿¤Î¹¥´ñ¿´¤äËÁ¸±¿´¤òË¸¤²¤ë¤è¤¦¤Ê¤³¤È¤Ï°ìÀÚ¤·¤Þ¤»¤ó¡£
¤Ê¤¼¤Ê¤éÊÑ¿Í¤À¤«¤é¡£

Ì¤ÃÎ¤ÎÀ¤³¦¤Ë¤É¤ó¤É¤óÂ­¤ò±¿¤ó¤Ç¡¢¡Ö¤¤¤í¤ó¤Ê·Ð¸³¤ò¤·¤Æ¤³¤¤¡ª´Ö°ã¤Ã¤Æ¤¿¤Ã¤Æ¤¤¤¤¤¸¤ã¤Ê¤¤¡¢Âç²ø²æ¤·¤¿¤Ã¤Æ¤¤¤¤¤¸¤ã¤Ê¤¤¡ª¡×
¤½¤ó¤ÊÉ÷¤Ë¡¢¤¢¤Ê¤¿¤Î¤ä¤ê¤¿¤¤¤³¤È¤Ë¤ÏÂç»¿À®¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¤Ï¤º¤Ç¤¹¡£

È¿ÂÐ¤Ë¡¢Èà¤ÎÆÈÆÃ¤ÊÀ¤³¦¤ØÏ¢¤ì¤Æ¹Ô¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¤¢¤Ê¤¿¤Î¸«¤¿¤³¤È¤Î¤Ê¤¤À¤³¦¤¬ÂÔ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤è¢ö
¤½¤ó¤Ê»þ¤Ï¡¢¤¢¤Ê¤¿¤â¼õ¤±Æþ¤ì¤Æ¤¢¤²¤ë¤³¤È¤¬Âç»ö♡

ÊÑ¿ÍÈà»á¤ÈÉÕ¤­¹ç¤¦¤Ù¤­4¤Ä¤ÎÍýÍ³­£¹¥¤­¤Ê¤â¤Î¤¬¤É¤ó¤É¤óÁý¤¨¤Æ¤¤¤¯♡

½ÐÅµ¡§https://www.shutterstock.com/ja/image-photo/happy-couple-driving-on-country-road-305567459

¤¤¤í¤ó¤Ê¤³¤È¤òÂÎ¸³¤µ¤»¤Æ¤¯¤ì¤ëÊÑ¿ÍÈà»á¤È°ì½ï¤Ë¤¤¤ë¤È¡¢Ë°¤­¤ë¤³¤È¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¤à¤·¤í¿·¤·¤¤¤â¤Î¤ò¼¡¤«¤é¼¡¤Ø¤È¸«¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤­¤ë¤«¤é¡¢µ¤¤Ë¤Ê¤ë¤â¤Î¤¬¤É¤ó¤É¤óÁý¤¨¤Æ¤¤¤­¤Þ¤¹¡£

¤¢¤Ê¤¿¤¬¡Ö¤³¤ó¤Ê¤³¤È¤ä¤Ã¤Æ¤ß¤¿¤¤¤Ê¡Á¤Ç¤­¤¿¤é¤¤¤¤¤Î¤Ë¤Ê¡Á¡×¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ì¤Ð¡¢¤¼¤ÒÊÑ¿ÍÈà»á¤ËÏÃ¤·¤Æ¤ß¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¤¢¤Ê¤¿¤¿¤ÁÆó¿Í¤Ê¤é¤­¤Ã¤È¤Ç¤­¤Þ¤¹¡ª

Æó¿Í¤Î¥¢¥¤¥Ç¥¢¤ò¤¿¤¯¤µ¤ó¥«¥¿¥Á¤Ë¤·¤Æ¤¤¤­¤Þ¤·¤ç¤¦♡

ÊÑ¿ÍÈà»á¤ÈÉÕ¤­¹ç¤¦¤Ù¤­4¤Ä¤ÎÍýÍ³­¤¤Ê¤ó¤Ç¤â¤«¤ó¤Ç¤â¾Ð¤¤¤ËÊÑ¤¨¤é¤ì¤ë♡

½ÐÅµ¡§https://www.shutterstock.com/ja/image-photo/tender-loving-touch-partner-priceless-2117722427

¹¥¤­¤Ê¿Í¤È¤¤¤ì¤Ð¡¢¡È³Ú¤·¤¤¤³¤È¤Ï2ÇÜ¡¢¿É¤¤¤³¤È¤ÏÈ¾Ê¬¡É¤È¤«¸À¤¤¤Þ¤¹¤è¤Í¡£
ÊÑ¿ÍÈà»á¤ÈÉÕ¤­¹ç¤¦¤È¡¢¤³¤¦¤Ï¤¤¤­¤Þ¤»¤ó¤è¡Á¡ª

¡È³Ú¤·¤¤¤³¤È¤ÏÌµ¸ÂÂç¡¢¿É¤¤¤³¤È¤ÏÂçÇú¾Ð¡É
¤³¤ó¤Ê´¶¤¸¤Ë¤Ê¤Ã¤Á¤ã¤¦¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£

¿ÍÀ¸¤Ë¤Ï¡Ö³Ú¤·¤¤»þ¡¦ÉáÄÌ¤Ê»þ¡¦¿É¤¤»þ¡×¤ÎÂç¤­¤¯Ê¬¤±¤Æ3¤Ä¤Î»þ¡£
¤Ê¤ó¤Ç¤â¤«¤ó¤Ç¤â¿¿·õ¤Ë¤È¤é¤¨¤Æ¤¤¤¿¤é¡¢ËÜÅö¤Ë¾Ð´é¤Ç²á¤´¤»¤ë¤Î¤Ï¤¿¤Ã¤¿¤Î»°Ê¬¤Î°ì¡£
¤½¤ì¤Ã¤ÆÌÞÂÎ¤Ê¤¯¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡©
ÊÑ¿ÍÈà»á¤Ï¤¢¤Ê¤¿¤ò¾Ð¤ï¤»¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤¹¡£¿É¤¯¤Æ¤â¡¢¤½¤ÎÃæ¤«¤é¤¢¤Ê¤¿¤ò¾Ð´é¤Ë¤Ç¤­¤ë¤è¤¦¤Ë¾Ð¤¤¤òÃê½Ð¤·¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤¹♡

ÊÑ¿ÍÈà»á¤ÈÉÕ¤­¹ç¤¦¤³¤È¤Ï¡¢½é¤á¤Ï¸ÍÏÇ¤¦¤·¡¢ÉÕ¤­¹ç¤¤¤Ë¤¯¤¤¤Ê¡Á¤È´¶¤¸¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
¤·¤«¤·µ¤¤¬ÉÕ¤±¤Ð¡¢¤¢¤Ê¤¿¤Î²ÁÃÍ´Ñ¤ÏÂç¤­¤¯¹­¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
¤¿¤¯¤µ¤ó¤Î¤È¤³¤í¤Ë¡¢ÊÑ¿ÍÈà»á¤¬Ï¢¤ì¤Æ¹Ô¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤¹¤è¡£

Â¾¤Îµ­»ö¤Ï¤³¤Á¤é