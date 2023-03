国宝級イケメンだと思う若手俳優ランキング！吉沢亮、横浜流星を抑えて1位に選ばれたのは？

映画やドラマ、舞台などでメインキャストとして活躍している若手俳優。スカウトやオーディションなどを経て芸能界へ入ってきたこともあり、身近ではなかなか出会えないような、かっこいい人が多いですよね。

そこで今回は、国宝級イケメンだと思う若手俳優は誰なのかについてアンケートを行い、ランキングにしてみました。

3位 横浜流星

2位 吉沢亮

1位 ???

3位は「横浜流星」!

2011年に特撮ドラマ『仮面ライダーフォーゼ』(テレビ朝日系)で俳優デビューした横浜流星。2014年から放送された特撮ドラマ『烈車戦隊トッキュウジャー』(テレビ朝日系)でトッキュウ4号・ヒカリ役を演じて注目されると、その後は数々の映画やドラマ、テレビCMにも出演する人気俳優へと成長。2020年には世界的ファッションブランド「DIOR(ディオール)」のジャパンアンバサダーに就任。同ブランドが日本人男性をアンバサダーに起用するのは、横浜がはじめてのケースとなりました。2022年に出演した映画では4作品の内、『嘘喰い』と『アキラとあきら』、『線は、僕を描く』の3作品で主演を務め、今年はすでに4月公開の『ヴィレッジ』、『春に散る』(公開日未定)の2作品での主演が決定しています。また2月〜3月に掛けて全国で上演された舞台『巌流島(がんりゅうじま)』では、佐々木小次郎との宿命の対決に挑む主人公の宮本武蔵を熱演。座長として圧巻の演技を見せました。

2位は「吉沢亮」!

2009年に「アミューズ全国オーディション 2009 THE PUSH!マン 〜あなたの周りのイケてる子募集〜」で審査員特別賞を受賞したことをきっかけに芸能界入りした吉沢亮。2010年に舞台で俳優デビューし、2012年には特撮ドラマ『仮面ライダーフォーゼ』(テレビ朝日系)で仮面ライダーメテオ(朔田流星)役を演じて注目されました。2016年には『サマーソング』で映画初主演を果たし、2021年には大河ドラマ『青天を衝(つ)け』(NHK)で主演に抜てき。同作品では13歳〜91歳という渋沢栄一の長きにわたる生涯を見事に演じ切りました。また、2019年からは大人気漫画の実写映画『キングダム』シリーズに主要人物の一人・エイ政役で出演しており、2023年7月にはシリーズ最新作『キングダム 運命の炎』が公開予定です。

1位は「平野紫耀」!

アイドルグループ「King & Prince」のメンバーとして活躍する平野紫耀。2012年にジャニーズ事務所へ入所すると、関西ジャニーズJr.として活動を開始。その後は個人でも活動の幅を広げ、2014年に深夜ドラマ『SHARK』(日本テレビ系)でドラマ初主演を果たすと、2018年には『honey』で映画単独初主演を飾りました。2022年は同名の漫画原作で、2006年以来16年ぶりに連続ドラマ化された『クロサギ』(TBS系)に主演。詐欺師をだます詐欺師「クロサギ」こと黒崎高志郎役を演じました。グループとしては2018年5月に『シンデレラガール』でCDデビュー。2023年2月にはニューシングル『Life goes on / We are young』をリリースしましたが、2023年5月をもって岸優太、神宮寺勇太と共にグループを脱退、事務所を退所することが発表されています。

ということで、現在は中心メンバーとしてグループを引っ張り、今後は個人でさらなる飛躍を目指す若手俳優が1位に選ばれた今回のランキング。気になる4位〜59位のランキング結果もぜひご覧ください。

あなたが国宝級イケメンだと思う若手俳優は、何位にランク・インしていましたか?

写真:タレントデータバンク

(吉沢 亮|1994/2/1生まれ|男性|東京都出身)

調査方法:gooランキング編集部が「Freeasy」モニターに対してアンケートを行い、その結果を集計したものです。有効回答者数:500名(20〜40代男女:複数回答)調査期間:2023年2月20日〜2023年2月20日