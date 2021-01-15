¥Ë¥¥Ó¥±¥¢¤ò³Ú¤·¤¯¡ªNYÈ¯¥Ö¥é¥ó¥É¡ÖStarface¡×¤ÎÃÂÀ¸ÈëÏÃ
¡Ö¥Ë¥¥Ó¡áÌñ²ð¤Ê¤â¤Î¡×¤È¤¤¤¦¥¤¥á¡¼¥¸¤¬¤¢¤ëÊý¤âÂ¿¤¤¤Ï¤º¡£¤Ç¤â¡¢¥Ë¥¥Ó¤ò¥±¥¢¤·¤Æ¤¯¤ì¤Æ¡¢¸«¤¿ÌÜ¤Ë¤â³Ú¤·¤á¤ë¥Ë¥¥Ó¥Ñ¥Ã¥Á¤¬¤¢¤Ã¤¿¤é¥Ë¥¥Ó¥±¥¢¤¬¤â¤Ã¤È³Ú¤·¤¯¤Ê¤ë¡ª ¤½¤ó¤Ê»×¤¤¤ò³ð¤¨¤Æ¤¯¤ì¤ëStarface¤Ï¡¢2019Ç¯¤Ë¥Ë¥å¡¼¥è¡¼¥¯¤Ç¥¹¥¿¡¼¥È¤·¤¿¥Ë¥¥Ó¥±¥¢¤Î¥¹¥¿¡¼¥È¥¢¥Ã¥×¥Ö¥é¥ó¥É¤Ç¤¹¡£
°¦¤é¤·¤¤À±¤Î·Á¤ò¤·¤¿¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤òÃæ¿´¤Ë·«¤ê¹¤²¤é¤ì¤ë¡¢¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¤â¸«¤Æ¤¤¤Æ³Ú¤·¤¤À±·¿¤Î¥Ë¥¥Ó¥Ñ¥Ã¥Á¡£º£²ó¤Ï¡¢¥Ö¥é¥ó¥É¤òÎ©¤Á¾å¤²¤¿¥¸¥å¥ê¡¼¡¦¥¹¥³¥Ã¥È¤µ¤ó¤È¥Ö¥é¥¤¥¢¥ó¡¦¥Ü¡¼¥À¥Ë¥Ã¥¯¤µ¤ó¤Î2¿Í¤ËStarface¤ÎÌ¥ÎÏ¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÇ÷¤Ã¤Æ¤ß¤Þ¤·¤¿¡ª
Starface¤Ã¤Æ¡©
Starface¤Ï¸µ¥¢¥á¥ê¥«ÈÇELLE¤Î¥Ó¥å¡¼¥Æ¥£¥¨¥Ç¥£¥¿¡¼¤À¤Ã¤¿¥¸¥å¥ê¡¼¡¦¥¹¥³¥Ã¥È¤µ¤ó¤È¡¢É´²ßÅ¹Âç¼ê¥µ¥Ã¥¯¥¹¡¦¥Õ¥£¥Õ¥¹¡¦¥¢¥Ù¥Ë¥å¡¼¤ò»ý¤Ä¥Ï¥É¥½¥ó¥Ù¥¤¥«¥ó¥Ñ¥Ë¡¼¤Ç¥Ó¥¸¥Í¥¹ÀïÎ¬¤Ê¤É¤òÃ´Åö¤·¤Æ¤¤¤¿¥Ö¥é¥¤¥¢¥ó¡¦¥Ü¡¼¥À¥Ë¥Ã¥¯¤µ¤ó¤¬¥¹¥¿¡¼¥È¤·¤¿¥Ö¥é¥ó¥É¡£ºÇ¶á¤Ç¤ÏÌó2²¯±ß¤Î»ñ¶âÄ´Ã£¤ò¤·¡¢¥Ó¥å¡¼¥Æ¥£¶È³¦¤Î¥¹¥¿¡¼¥È¥¢¥Ã¥×´ë¶È¤È¤·¤ÆÃíÌÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
SNS±Ç¤¨É¬»ê¤Î¥Ë¥¥Ó¥Ñ¥Ã¥Á¤Ï½Ö¤¯´Ö¤ËTikTok¤Ç¹¤¬¤ê¡¢¥Ë¥¥Ó¤ËÇº¤à¥³¥¹¥â¥Ý¥ê¥¿¥óÀ¤Âå¤òÃæ¿´¤Ë¹¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¤Þ¤·¤¿¡£Çä¤ì¶Ú¤Ï¤Ê¤ó¤È¤¤¤Ã¤Æ¤âÀ±·¿¥Ë¥¥Ó¥Ñ¥Ã¥Á¤Î¡Ö¥Ï¥¤¥É¥í¥¹¥¿¡¼¡×¡£ºÇ¶á¤Ç¤Ï¥Ï¥í¡¼¥¥Æ¥£¤È¥³¥é¥Ü¤ò¤·¤¿¤ê¡¢BLM¤äLGBTQ¡Ü¥³¥ß¥å¥Ë¥Æ¥£¤Ë´óÉÕ¤µ¤ì¤ë¥ì¥¤¥ó¥Ü¡¼¥«¥é¡¼¤¬ÅÐ¾ì¤·¤¿¤ê¤È¤È¤Ã¤Æ¤â¥Õ¥©¥È¥¸¥§¥Ë¥Ã¥¯¡£
¤Þ¤¿¡¢Á´¤Æ¤Î¥¢¥¤¥Æ¥à¤¬Æ°Êª¼Â¸³¤ò¹Ô¤ï¤Ê¤¤¥¯¥ë¥¨¥ë¥Æ¥£¥Õ¥ê¡¼¤Ç¡¢¥ô¥£¡¼¥¬¥ó¤Ç¤â¤¢¤ë¤Î¤âÆÃÄ§¤Î¤Ò¤È¤Ä¡£Â¿¤¯¤Î¥á¥Ç¥£¥¢¤Ç¤â¹âÉ¾²Á¤òÆÀ¤ë¤Ê¤É¡¢¸ú²Ì¤â¼Â´¶¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥¤¥®¥ê¥¹ÈÇCOSMOPOLITAN¤Î2020Ç¯¥Ó¥å¡¼¥Æ¥£¥¢¥ï¡¼¥É¤Ç¤ÏÀ±·¿¤Î¥Ë¥¥Ó¥Ñ¥Ã¥Á¡Ö¥Ï¥¤¥É¥í¥¹¥¿¡¼¡×¤¬Áª¤Ð¤ì¤ë¤Ê¤É¡¢¸ú²Ì¤â¼Â´¶¤Ç¤¤ë¥¹¥¥ó¥±¥¢¥Ö¥é¥ó¥É¤Ç¤¹¡£
À±·¿¤Î¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¡¦BigYellow¤¬¿¥¤ê¤Ê¤¹Êª¸ì¤â¥Ý¥Ã¥×¤Ç¡¢BigYellow¤Î¤Á¤ç¤Ã¤Ô¤êÀ¸°Õµ¤¤Ê¥³¥á¥ó¥È¤â¸«¤Æ¤¤¤Æ³Ú¤·¤¤♡ ¥Û¡¼¥à¥Ú¡¼¥¸¤äInstagram¡¢TikTok¤â¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¤Æ¤ß¤Æ¡ª
¥Ë¥¥Ó¤ÎÀ¤³¦¤ò³Ú¤·¤¯¤¹¤ë¤³¤È¤¬»ä¤¿¤Á¤Î»ÈÌ¿¡ª
Starface¤Ã¤Æ¤É¤ó¤Ê¥Ö¥é¥ó¥É¡©
Julie¡Ê°Ê²¼¡¢J¡Ë& Brian¡Ê°Ê²¼¡¢B¡Ë : Starface¤Ç¤Ï¼«Ê¬¼«¿È¤ò¼õ¤±Æþ¤ì¤¿¤ê¡¢³Ú´ÑÅª¤Ë¹Í¤¨¤ë¤³¤È¤Î¤Ç¤¤ëÀ¤³¦¤òºî¤ê½Ð¤·¡¢¥Ë¥¥Ó¤¬¤Ç¤¤ä¤¹¤¤È©¤Î¥±¥¢¤ÎÊýË¡¤òÄó°Æ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥Ù¥¹¥È¥»¥é¡¼¾¦ÉÊ¡Ö¥Ï¥¤¥É¥í¥¹¥¿¡¼¡×¤Î¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¡¢BigYellow¤òÃæ¿´¤ËStarface¤ÎÀ¤³¦¤òºî¤ê¾å¤²¤Æ¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£ZÀ¤Âå¤Î¥Õ¥¡¥ó¤¬Â¿¤¤¤Ç¤¹¤¬¡¢Á´À¤Âå¤¬¥¿¡¼¥²¥Ã¥È¤Ç¤¹¤è¡£
Starface¤òÎ©¤Á¾å¤²¤¿¤¤Ã¤«¤±¤Ï¡©
J& B : ¥Ë¥¥Ó¤Ï¥¢¥á¥ê¥«¤Ç¤â°ìÈÌÅª¤Ê¤â¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢°ÍÁ³¤È¤·¤Æ¥Þ¥¤¥Ê¥¹¥¤¥á¡¼¥¸¤¬¤¢¤ê¡¢Â¿¤¯¤Î¥á¥Ç¥£¥¢¤Ç±£¤µ¤ì¤¿Â¸ºß¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£»ä¤¿¤Á¤ÎÌÜÉ¸¤Ï¡¢¥Ë¥¥Ó¤òÂç»ö¤Ë³Ú¤·¤¯¥±¥¢¤ò¤¹¤ë¡¢¤½¤·¤Æµ¤Ê¬¤¬¾å¤¬¤ë¤è¤¦¤Ê¥Ö¥é¥ó¥É¤òºî¤ë¤³¤È¤Ç¤·¤¿¡£
Æó¿Í¤Î½Ð²ñ¤¤¤Ï¡©
J : ¥Ö¥é¥¤¥¢¥ó¤ÎÅö»þ¤Î¥¬¡¼¥ë¥Õ¥ì¥ó¥É¡Ê¸½ºß¤Ï¤½¤Î¥¬¡¼¥ë¥Õ¥ì¥ó¥É¤È·ëº§¡ª¡Ë¤¬2018Ç¯¤Ë»ä¤¿¤Á¤ò¾Ò²ð¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿¤Î¤¬¤¤Ã¤«¤±¤Ç¤¹¡£
¥Ö¥é¥¤¥¢¥ó¤Î¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼¤â¡¢¡Ø¥Ë¥å¡¼¥è¡¼¥¯¥¿¥¤¥à¥º¡Ù¤Ê¤É¤Ç¤â¼¹É®¤ò¤¹¤ë¥Ó¥å¡¼¥Æ¥£¥¸¥ã¡¼¥Ê¥ê¥¹¥È¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤è¡£1Ç¯¸å¡¢»ä¤ÏÆó¿Í¤Î·ëº§¼°¤Î¾Ú¿Í¤Ë¤â¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¥æ¥Ë¡¼¥¯¤Ê¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Î¥Ë¥¥Ó¥Ñ¥Ã¥Á¤òºî¤í¤¦¤È»×¤Ã¤¿ÍýÍ³¤Ï¡©
J: ¥Þ¥¤¥Ê¥¹¥¤¥á¡¼¥¸¤Î¤¢¤ë¥Ë¥¥Ó¤Ë¡¢²Ä°¦¤¤¥Ç¥¶¥¤¥ó¤¬»Ü¤µ¤ì¤¿¥Ë¥¥Ó¥Ñ¥Ã¥Á¤Ç¤´Ë«Èþ¤òÍ¿¤¨¤ë¤³¤È¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢¥Í¥¬¥Æ¥£¥Ö¤Ê¥¤¥á¡¼¥¸¤Ç¤¢¤ë¤â¤Î¤òÂ¨ºÂ¤Ë¥Ý¥¸¥Æ¥£¥Ö¤ËÊÑ´¹¤Ç¤¤ë¤È¹Í¤¨¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£
¶ä²Ï¤ò¥¤¥á¡¼¥¸¤·¤¿Starface¤ÎÊª¸ì¤Ï¡¢ÍÍ¡¹¤Ê±Ç²è¤ä¥Ö¥é¥ó¥É¤«¤é¥¤¥ó¥¹¥Ô¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¤òÆÀ¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£»Ò¤É¤â¤Îº¢¤ËÆëÀ÷¤ß¤Î¤¢¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ê¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤Ç¡¢Starface¤ÎÀ¤³¦´Ñ¤òºî¤ê¾å¤²¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£
¥¸¥å¥ê¡¼¤µ¤ó¤Ï¸µ¥Ó¥å¡¼¥Æ¥£¥¨¥Ç¥£¥¿¡¼¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¤¬¡¢¥¨¥Ç¥£¥¿¡¼¤«¤é¥â¥Îºî¤ê¤Ø¤ÎÆ»¤Ë¿Ê¤â¤¦¤È»×¤Ã¤¿ÍýÍ³¤Ï¡©
J: ¥Ó¥å¡¼¥Æ¥£¥¨¥Ç¥£¥¿¡¼¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿»þ¤Ë¡¢¥Ë¥¥Ó¤ËÇº¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤·¤¿¡£Åö»þ¤Ï¥Ë¥¥Ó¤Î¥±¥¢¤ò³Ú¤·¤á¤Æ¡¢¤Ê¤ª¤«¤Ä¸ú²Ì¤¬ÌÜ¤Ë¸«¤¨¤ë¥Ö¥é¥ó¥É¤¬1¤Ä¤â¸«¤Ä¤«¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¼«Ê¬¤¿¤Á¤¬Ë¾¤ó¤Ç¤¤¤¿¤â¤Î¤òºî¤ë¤³¤È¤Ë¤·¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£
ÉáÃÊ¤Ï¥Ö¥é¥¤¥¢¥ó¤¬¥Ó¥¸¥Í¥¹ÌÌ¤òÃ´Åö¤·¡¢»ä¤¬¥¯¥ê¥¨¥¤¥Æ¥£¥ÖÌÌ¤òÃ´Åö¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢±¢ÍÛ¤Î¤è¤¦¤Ê´Ø·¸¤Ç¤ª¸ß¤¤¤òÊä´°¤·¤¢¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤ª¸ß¤¤¤Ë°Û¤Ê¤ë¶¯¤ß¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¤¹¤Ù¤Æ¤Ë¤ª¤¤¤Æ½ÅÍ×¤Ê·èÄê»ö¹à¤Ï°ì½ï¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¿·¾¦ÉÊ¤Î³«È¯¡¢¥¯¥ê¥¨¥¤¥Æ¥£¥Ö¥Ç¥£¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¡¢¥Þ¡¼¥±¥Æ¥£¥ó¥°¤Ê¤É¡¢¤É¤ó¤ÊÊ¬Ìî¤Ë´Ø¤ï¤é¤º¶¦Æ±ºî¶È¤Ç¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£
¥Ö¥é¥ó¥É¥í¡¼¥ó¥Á¤«¤é´Ö¤â¤Ê¤¤¤Î¤Ë¤³¤³¤Þ¤Ç¥Ò¥Ã¥È¤·¤¿¤Î¤Ï¡©
J: ¤ß¤ó¤Ê¡¢¼«Ê¬¤ÎÈ©¥È¥é¥Ö¥ë¤ò¡ÈÃÑ¤º¤«¤·¤¤¤³¤È¤È¤·¤ÆÇ§¼±¤·¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤¡É¤È¤¤¤¦¸½¾õ¤Ë¤¦¤ó¤¶¤ê¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Ã¯¤â¤¬Êú¤¨¤ëËÜÅö¤Î´êË¾¤¬¡¢Starface¤Î¥¹¥í¡¼¥¬¥ó¤È¥Þ¥Ã¥Á¤·¡¢¶¦´¶¤·¤Æ¤â¤é¤¨¤¿¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¤½¤³¤«¤é¾¦ÉÊ¤Ï¹¥É¾¤òÇî¤·¡¢¼«Ê¬¼«¿È¤Ë¼«¿È¤òÍ¿¤¨¡¢ÀµÄ¾¤Ç¤¤¤é¤ì¤ë¿·¤·¤¤¥³¥ß¥å¥Ë¥Æ¥£¤òÀ¸¤ß½Ð¤»¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£
¤Õ¤¿¤ê¤¬¹Í¤¨¤ë¡ÖÈþ¤·¤µ¡×¤È¤Ï¤É¤ó¤Ê¤â¤Î¡©
J& B : ¼«Ê¬¤ÎÈ©¤¬¿´ÃÏ¤è¤¯´¶¤¸¤ë¤³¤È¤¬¡¢¡ÖÈþ¤·¤µ¡×¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
ÃíÌÜ¤·¤Æ¤¤¤ë¥Ó¥å¡¼¥Æ¥£¥È¥ì¥ó¥É¤ò¶µ¤¨¤Æ²¼¤µ¤¤¡£
J& B :¥é¥¤¥Ö¥¹¥È¥ê¡¼¥ß¥ó¥°ÇÛ¿®µ¡Ç½¡ÖTwitch¡×¤ä¡ÖTriller¡×¤Ê¤É¤Î¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©¡¼¥à¤Ç¡¢ÈþÍÆ¥È¥ì¥ó¥É¤¬¤É¤Î¤è¤¦¤Ë½Ð¤Æ¤¯¤ë¤Î¤«¤Ë¶½Ì£¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
º£¸å¡¢¤É¤Î¤è¤¦¤Ê¥Ö¥é¥ó¥É¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤Ç¤¹¤«¡©
J& B :¤â¤Ã¤È³Ú¤·¤¯¡¢¤â¤Ã¤È¶Ã¤¤òÈ¯¿®¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ê¥Ö¥é¥ó¥É¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤Ç¤¹¡£ÆüËÜ¿Ê½Ð¤ÎÍ½Äê¤¬¤Ê¤¤¤È¤ÏÀäÂÐ¤Ë¸À¤¤¤Þ¤»¤ó¡ª
º£¸å¤Ï¥«¥Ê¥À¤ä¥è¡¼¥í¥Ã¥Ñ¤Ë¤âÅ¸³«¤òÍ½Äê¤·¤Æ¤¤¤ëStarface¡£¤ª¤¦¤Á»þ´Ö¤À¤«¤é¤³¤½Ä©Àï¤·¤ä¤¹¤¤¡¢¥Ë¥¥Ó¤ò¥Ý¥¸¥Æ¥£¥Ö¤ËÊÑ¤¨¤ë¥¢¥¤¥Æ¥à¤ò¤¼¤Ò¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¤Æ¤ß¤Æ¡£