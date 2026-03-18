詐欺の片棒を担いだ疑いで警察に連行されてしまった毒山ゴン。妻のマリンは、義母から離婚をすすめられる。崩壊するのは毒山家だった!?「どちらかの家庭が崩壊する漫画」より【漫画】本編を読む漫画家の横山了一(@yokoyama_bancho)さんがX(旧Twitter)で連載する『どちらかの家庭が崩壊する漫画』が話題だ。対照的な二つの家族を通して描かれるのは、夫婦の信頼がどこで崩れ、あるいはどこで踏みとどまるのかという