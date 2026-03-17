『バイト先でゾッとした時の話』01【漫画】「6階には行かないほうがいい」のは、なぜ？ライブドアブログ『底辺絵描き・退屈健の毎日カツカツ生活』で日常絵日記やホラー漫画を発信する退屈健(@taikutsu1)さん。今回はブログに収録されている実録漫画『バイト先でゾッとした話』を紹介する。商業施設内のスーパーで勤めていた際、従業員エレベーターにある謎の「6階」にまつわる恐怖体験を描いた作品だ。『バイト先でゾッとした時の