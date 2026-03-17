猫背の原因は筋力不足だとばかり思い込んでいたが、医師の答え、そして娘の気持ちは予想外だった。【漫画】本編を読む二卵性双生児のポン子ちゃんとコン子ちゃん、そして三女ピイ子ちゃんの3姉妹を育てる母であり、育児エッセイ漫画をSNSで発信しているサヤ山サヤさん(@saya_twins1125)。子育ての日常をユーモアたっぷりに描いた作品は、多くの子育て世代の共感を集めている。ウォーカープラスでは連載「今日も三姉妹が舞う！〜七