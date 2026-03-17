娘の猫背が治らない！その原因は“心”だった!?整骨院で告げられた予想外の診断…娘の姿勢の裏にあった心理とは？【作者に聞く】
【漫画】本編を読む
二卵性双生児のポン子ちゃんとコン子ちゃん、そして三女ピイ子ちゃんの3姉妹を育てる母であり、育児エッセイ漫画をSNSで発信しているサヤ山サヤさん(@saya_twins1125)。子育ての日常をユーモアたっぷりに描いた作品は、多くの子育て世代の共感を集めている。ウォーカープラスでは連載「今日も三姉妹が舞う！〜七転び八起き育児日記〜」として、妊娠や出産、育児のピンチを明るく乗り越えてきた日々を描き下ろしで紹介している。今回は、長女ポン子ちゃんの“猫背”をめぐるエピソードを取り上げる。
サヤ山サヤさんが気になっていたのは、長女ポン子ちゃんの猫背だった。姿勢をよくしようと声をかけ、背筋を伸ばすようその都度注意していたという。また、原因は腹筋の弱さではないかと考え、時間を見つけては上体起こしをするよう勧めていた。
ところが、なかなか改善の様子は見られない。そこでサヤさんは、ポン子ちゃんを整骨院へ連れて行くことにした。
■整骨院で告げられた意外な一言
診察のなかで告げられた言葉は、サヤさんの予想とはまったく違うものだった。「猫背の原因は“心”ですね」身体的な問題だと思い込んでいたサヤさんにとって、その一言はまさに予想外。「寝耳に水でした！てっきり身体的要因だと思っていたので、まさかメンタルが原因とは思わず…。それを整骨院で言われたのも、なんだか場にそぐわないというか、先生がカウンセラーに見えて不思議な気がしました(笑)」と振り返る。
■なぜ背中を丸めていた？
整骨院の説明によると、ポン子ちゃんは無意識のうちに背中を丸めていた可能性があるという。体を小さく見せたいという心理が、姿勢に表れていたのではないかという指摘だった。
実際、ポン子ちゃん自身もその理由には気づいていなかった。身長の高さを気にしていることを指摘されたとき、顔を真っ赤にして恥ずかしそうにしていたという。「本人も気づいていませんでした。身長にコンプレックスを感じていることを初めて指摘され、恥ずかしかったらしく顔を真っ赤にしておりました」とサヤさん。
目立ちたくないという思いから、知らず知らずのうちに背を丸めていたのかもしれない。子どもの姿勢の裏側には、体の問題だけでなく心の動きが関係していることもあるのだと気づかされるエピソードである。
取材協力：サヤ山 サヤ(@saya_twins1125)
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