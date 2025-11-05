広島発の人気スイーツパンブランド・八天堂から、紅茶好きにはたまらない新フレーバーが登場しました。2025年11月4日（火）より、全国のファミリーマート限定で「冷やして食べる とろけるくりーむパン ミルクティー」が発売スタート。ケニア産の茶葉を使用し、まろやかなミルククリームと重なり合う2層仕立ての贅沢な味わいが楽しめます。ほっと一息つきたい冬の日のおやつ