結露しない＆外側が熱くならない！快適に使える【サーモス】真空断熱カップがAmazonで今すぐゲットできる！
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結露しない＆熱くならない！シンプルなのに高性能！【サーモス】の真空断熱カップがAmazonで販売中！
普段使いに最適、ステンレス製魔法びん構造のカップに4色の新色が登場。手におさまりが良いサイズ感で、毎日の食卓で気軽に使える。ステンレス製魔法びん構造なので、冷たさ・温かさ長持ち。
※セールの詳細および表示価格については規約、各商品の詳細ページをご確認ください。
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冷たい飲みものでも結露しにくいのでテーブルを水滴で汚さず、熱々の飲みものを入れても外側が熱くならない。
真空断熱構造だから、飲み頃温度をキープ。保温・保冷OK。
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丸みを帯びた飲み口なので口当たりが良い。
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