【ねこ漫画】人間の食べ物を点検したがる猫が大パニック!!「そこは盲点だったか…！」何もない場所で飛び上がる【作者に聞く】
【漫画】本編を読む
茶トラの「ミル」、白黒ハチワレの「ポッちゃん」、黒猫の「朔ちゃん」の3匹の猫の世話を焼く日々を描いた漫画が注目を浴びている藤緒ミルカ(@mirumirupakupa1)さん。公式トップブロガーとして認定されているアメーバブログやX(旧Twitter)に漫画を投稿している一方、ウォーカープラスでも人気の漫画を紹介している。今回は、そんな藤緒家の楽しい光景を描いた漫画をお届け。さらに作者の藤緒ミルカさんにも、本作について話を聞いた。
夏の暑さが厳しくなるなか、冷たい食べ物や飲み物を用意する機会も増えてくる。藤緒ミルカさんの家庭では、大量に安く手に入れた桃を手作りのアイスにして食べようとしたところ、飼い猫のポッちゃんが近づいてきて思わぬ反応を見せたそうだ。
本作「藤緒家の猫たち」では、そんな夏ならではの一コマが描かれている。藤緒さんによると、猫たちは冷たいものがあまり得意ではないそうで、猫の水に氷を入れると嫌がられ、鼻先に触れると驚いて離れてしまう様子だという。また、人間の食べ物を点検したがる習性はあるものの、アイスには「えー…何これって嫌な顔して去っていきます」と猫たちの反応を教えてくれた。
今回の漫画ではおいしそうなアイスのレシピも紹介されており、藤緒さんは「量は全部適当なんですよね」としつつ、普段よく作っている牛乳アイスについても語っている。牛乳1リットルにハチミツ大さじ4を加え、中火で混ぜながら約15分煮詰め、量が6〜7割ほどになったら冷まして冷凍する。途中で2回ほど取り出して混ぜることで空気が入り、なめらかで食べやすい食感に仕上がるという。「簡単なのでこの夏は量産してます」という牛乳アイスは、娘さんにも大好評だったそうだ。
猫たちの行動から、思わぬ発見やおもしろさが見えてくる本作。猫たちの個性あふれる反応と手作りアイスのエピソードが楽しめる、夏ならではの一幕をぜひ一度読んでみてほしい。
取材協力：藤緒ミルカ(@mirumirupakupa1)
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