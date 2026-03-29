これ1台で家中まるごとキレイに！軽くて使いやすいのに吸引力は本格派！軽量＆パワフル吸引の【ダイソン】コードレス掃除機がAmazonで好評発売中！
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コードレスで自由自在にお掃除！スリムで扱いやすい【ダイソン】掃除機をAmazonで今すぐチェック！
軽量性とパワーを両立。航空機に使用されるアルミニウム製のブラシバーを採用することで、軽量化を実現。ナイロンフェルトが大きなゴミを捕らえ、同時にカーボンファイバーブラシが微細なホコリを除去。従来の性能はそのままに、40%小さく軽く、微細なホコリも逃さない。
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より短く軽いパイプで、狭い場所の掃除も自在。ツールを切り替えて、高いところも掃除可能。
安定したパワー供給により、変わらない吸引力が続く。(モーター駆動のヘッド使用時は約30分)
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パワフルな1台3役。これ1台でスティッククリーナー、ハンディクリーナー、布団クリーナーの3役をこなす。
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