温かさを閉じ込め、埃もシャットアウト。スライド式のフタがもたらす安心感と極上の温度維持を【サーモス】の真空断熱タンブラーがAmazonに登場中‼
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外側は熱くないのに中身はアツアツ。真空断熱構造が生み出す、手になじむ心地よさと機能美の両立【サーモス】の真空断熱タンブラーがAmazonに登場!
真空断熱構造を採用したこのフタ付きタンブラーは、最後の一口まで飲み頃の温度を逃さない。スライド式のフタは片手で簡単に開閉でき、保温・保冷効果を高めるだけでなく、気になる埃の侵入も防いでくれる。
※セールの詳細および表示価格については規約、各商品の詳細ページをご確認ください。
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ステンレス製の魔法びん構造により、熱い飲み物を入れても外側が熱くならず、しっかりと手に持って楽しむことができる。一方で、氷を入れた冷たい飲料でも結露が生じにくいため、デスクの書類やテーブルを濡らす心配もない。万が一落としても割れることのない頑丈なステンレス素材は、日常使いにおいて大きな安心感を与えてくれる。
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さらに、全てのパーツが食洗機に対応している点は特筆すべきメリットだ。構造がシンプルなため隅々まで洗いやすく、毎日清潔に使用し続けることができる。オフィスでの作業中から自宅でのリラックスタイムまで、あらゆるシーンに寄り添う設計となっている。
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一度使えば手放せなくなるこの機能性を体感すれば、あなたのティータイムやコーヒーブレイクは今よりもっと贅沢で快適なものに変わるだろう。
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