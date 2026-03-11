【迷惑客】2個セット商品を「1本だけ返品したい」!?非常識なお客様の返品要求に店員あ然！“知るかーっ！”と心の声爆発【作者に聞く】
【漫画】「驚きの迷惑客」本編を読む
アパレル業界で約10年働いた経験をもとに、接客現場のリアルな出来事を漫画にしているゆき蔵(@yuki_zo_08）さん。日々の接客にはさまざまな出来事があるが、中には思わず言葉を失うような迷惑客もいるという。今回は、そんな“自由すぎる返品”にまつわるエピソードを紹介する。
ある日、店頭に立っていたゆき蔵さんに1人の客が声をかけてきた。数日前に購入したマニキュアについて相談があるという。客はバッグから商品を取り出し、こう言った。「一色は気に入って使っているんですけど、もう一色が気に入らないので返品してください」しかしその商品は、2個をまとめて販売している“セット商品”。当然ながら単品販売ではない。
ゆき蔵さんは当時の商品について次のように説明する。「バラ売りではなく、2個を1セットにまとめて1つの商品として販売していたものでした。その分バラ売りよりもお安くしてますので、バラで2個買ったのとは意味が違います！」つまり、セットで1つの商品という扱いであるため、返品するなら2個まとめてが原則だ。ところが客の希望はあくまで「1本だけ返品」。しかも気に入っているもう1本はすでに使用済みだった。
■「無駄になっちゃうのに…」最後まで納得せず
ゆき蔵さんは事情を説明し、片方だけの返品は対応できないことを伝えた。しかし客は納得している様子ではなかったという。「ご説明はしましたが、最後の帰り際に一言、『無駄になっちゃうのに…』とつぶやいて帰られました。“知るかーっ！”って感じです。すべてがフリーダムすぎます！」あまりにも自由すぎる主張に、思わず心の中でツッコミを入れたという。
■アパレル接客のリアルを漫画に
ゆき蔵さんは、こうした接客現場の体験をもとに漫画を発表している。ブログ「ゆき蔵さんぽ。」では、アパレル業界の裏側や接客あるあるを描いたエピソードを多数公開。華やかなイメージの裏にあるリアルな人間模様が垣間見えると人気を集めている。
更新は基本的に毎日20時30分。多いときは1日2回更新されることもあり、接客業のリアルな出来事を楽しみにしている読者も多い。
取材協力：ゆき蔵(@yuki_zo_08)
