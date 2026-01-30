卵はプリプリ、豚まんはもちもち！ 温泉地・別府で「地獄蒸し」に舌鼓

豊富な湯量と泉質で、数えきれないほどの種類を誇る、別府の温泉たち。とことん癒されに、はたまたパワーを貰いに、全身で温泉に向き合うウェルネスな旅のススメ。ここでは別府温泉を“見て”“食べて”楽しめるスポットを紹介します。

“食べる”温泉｜程よい塩っけがクセになる、ヘルシーグルメ体験

温泉が豊富な別府では、その地熱を利用した料理も食文化の一つ。噴き出す蒸気で好きな食材を蒸すのが「地獄蒸し」だ。

「別府は土地が扇状地になっていて、山に近いところに住んでいる地元の方の家の庭先や、長く滞在するための鉄輪の湯治宿には、今でも蒸し窯があります」（「別府たび」編集部）

ノーマルな蒸し料理と異なるのは、温泉の成分で少し塩味を帯びること。天然の味付けをセルフで体験＆ご堪能あれ。

地獄蒸し工房 鉄輪

大分の大自然がふるまう、100％天然料理を召し上がれ

メニュー決めから蒸し釜入れ出しまでの“地獄蒸し”の一連の流れを体験できる代表的施設で、みんなでトライする姿は調理実習のようなほっこり感。食材はなるべく大分県産にこだわるほか、地獄蒸しとの相性◎な品種がセレクトされているため美味しさもひとしお。たとえば野菜はしっとりし、卵はプリプリに、豚まんはもちもち食感に仕上がる。

information

地獄蒸し工房 鉄輪

別府市風呂本5 TEL. 0977-66-3775 10:00〜19:00（18:00LO） 第3水曜（祝日の場合は翌日）休 地獄蒸し釜基本使用料/小 \400

“見る”温泉｜湯けむりや驚きの色彩に大地のパワーを感じて

日によって異なる温泉のビジュアルや湯けむりの量は、むき出しの自然の摂理そのもので迫力満点。なかでも外せないのは「べっぷ地獄めぐり」だ。

「地獄めぐりにはバスツアーがあるのですが、実は“バスガイド”が日本で誕生したのはここなんです。その頃から、別府観光も一気に発展していったと聞いています」（「別府たび」編集部）

見応え抜群、七か所七様の地獄が待ち受けている。目指せ、コンプリート！

information

べっぷ地獄めぐり

共通観覧券・大人券\2,400（どの地獄でも購入可） TEL. 0977-66-1577（別府地獄組合） 8:00〜17:00 https://www.beppu-jigoku.com/

A. 海地獄

不思議とひんやり見える、「地獄見物」始まりの地

酸性泉に硫酸鉄が多く溶け込みリゾートの海のような美しいコバルトブルーが特徴の熱泉。別府市街地の背後にそびえる鶴見岳の噴火により約1200年前に生まれた。地獄の周囲をぐるりと一周したり、デッキで上から眺めたり。温室やギャラリーもあるため思わず長居してしまう。国指定名勝。住所：別府市鉄輪559-1

B. 鬼石坊主地獄

ベストな形の瞬間を、あなたは捉えられるか!?

まるで坊主頭なフォルムを描き、沸々と湧く熱泥。“鬼石”は地名から付けられた。泉温約99°Cと決して可愛くないが、大小も形もさまざまにポコポコと生まれる姿は愛らしくなってくる。4つの泉があるので、一期一会の坊主頭をぜひ写真に収めてみて。施設横には温泉「鬼石の湯」も（別料金）。住所：別府市鉄輪559-1

C. かまど地獄

一度に五感が忙しくなる、魅惑の温泉パーク

名前の由来は、由緒ある別府市の神社「八幡竈門（かまど）神社」の大祭用に、古くはここの地獄の噴気で御供飯を炊いていたこと。そのエネルギーを残しながら、今はテーマパークさながらの充実した施設に。6つの地獄見学、手・足・肌・のどの湯、飲泉体験、売店などが揃い、常に活気で溢れている。住所：別府市鉄輪662

D. 鬼山地獄

そんな地獄もあったのか。ワニ大集合地獄絵図

大正時代に温泉熱で飼育を始めた、日本のワニ飼育のパイオニア的存在。ワニは本来熱帯に住む動物のため、寒さ対策で冬場は池に温泉を入れて温めている。約70頭がのびのび生活する姿は実にキュートだが、毎週土・日曜10時、大迫力の餌付け見学も要チェック。“地獄”の名に納得すること間違いなし。住所：別府市鉄輪625

E. 白池地獄

散策にぴったりな和風庭園とともに味わう

落ち着きのある「白池地獄」は国指定名勝。泉質は含ホウ酸食塩泉で、噴出時には無色透明の温泉が池で冷やされ圧力が低下することで、透明感のある上品な青白色を魅せる。全国でも珍しい、温泉熱を利用した水族館「熱帯魚館」も必見。ピラニアなど約20種の熱帯魚たちが見られる。住所：別府市鉄輪283-1

F. 血の池地獄

1300年以上前から存在する国指定名勝。一度見たら忘れない、まさに“地獄”な赤色は、酸化鉄・酸化マグネシウム等の成分でできた赤い泥からなる。園内には同じくミネラルたっぷりな足湯が。血の池にちなんだメニューがいただける、隣接の食事処『極楽亭』もおすすめ。住所：別府市野田778

G. 龍巻地獄

噴出の瞬間には歓声が！ ジッと見つめて待つべし

地下に溜まっている温泉が沸騰し、一定の間隔で、限られた出口から勢いよく噴出する“間欠泉”。「龍巻地獄」は国指定名勝であるとともに、別府市指定天然記念物でもある。約30〜40分間隔、約6〜10分の間105°Cの温泉が噴出し続け、この間隔の短さは世界的にも珍しいことで注目されているそう。住所：別府市野田782

各所お土産も盛りだくさん！ お買い逃しなく

オリジナルグッズをはじめ、施設ごとに取り扱いが異なるので、欲しいものは各所ですかさずゲットしていこう。右・「海地獄」の温泉水を特殊加工で粉末にした薬用浴剤。現地さながらの青色風呂を堪能して。「えんまんの湯」5袋入り \560 中・「血の池地獄」の鉱泥を主成分に作られた赤茶色の軟膏。アトピーやひび、あかぎれに効能あり。「血ノ池軟膏」22g \1,500 左・「かまど地獄」の温泉水を配合した、塩化物、硫酸、炭酸水素を含む入浴剤。大分特産・かぼすの香り。「かまど地獄 ミネラル バスパウダー」3包セット \1,200

お話を伺った方

「別府たび」編集部

別府市観光課を中心に運営している、別府市公式観光情報Webサイト。モデルコースや観光スポット案内、定期的な特集記事の作成も行っている。温泉に不安がある人は、「別府流入浴の作法」ページ必見。https://beppu-tourism.com/

information

別府温泉

大分空港から大分空港アクセスバス「エアライナー」で約50〜55分、バス停「別府駅前」か「別府北浜」下車で中心地に到着。電車利用の場合はJR別府駅下車。特急電車で福岡県・JR小倉駅から約1時間10分など。