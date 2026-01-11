「19時から21時」指定配達→19時2分に帰宅したら「不在票」が…！たった2分でも配達員が待てない切実な裏事情【作者に聞く】
元宅配ドライバーのゆきたこーすけさん(@kosukeyukita)が描く、宅配業者の実情を描いた漫画が話題だ。今回は、多くの人が経験したことがあるであろう「時間指定のすれ違い」についてのエピソードを紹介するとともに、ゆきたさんに話を聞いた。
■19時2分にはもう不在票が…
宅配ボックスやコンビニ受け取りが利用できればよいが、クール便や代引き、大きな荷物などは時間指定をするしかないケースも多い。なぜ、これほどまでにシビアなのだろうか。
■「融通が利かない」と言われたらその通り
ゆきたさんは配達員側の事情をこう明かす。 「配達員にとって、19時から21時はきつい時間帯であることが多いです。荷物が少ない日は配達員の数を減らすため、結果として1人当たりの配達エリアが広がり、負担は変わりません。会社からは『だぶついている稼働は絞るように』と言われますし、そこはやはり営利企業なので…」
最短コースですべての客に間に合うよう走っているため、個別の事情に対応するのは難しい。「その分『融通が利かない』と言われたら、そうかもしれないと思います」とゆきたさんは話す。
また、昔は不在票を入れた後に電話がかかってくれば再配達に戻ることもあったが、現在は働き方改革の影響もあり、19時以降の電話受け付けをしていない業者が一般的だ。「これも宅配会社のやり方が変わった部分ですね」と分析する。
■朝8時の配達にも理由がある
ブログには「朝8時ごろにやってくる配達員がいるが、なぜあんなに早いのか？」という質問も寄せられたという。これに対しゆきたさんは、「現場にもよりますが」と前置きしたうえでこう解説する。 「宅配便の仕事は朝が一番忙しいんです。なので、配達員はみんな『少しでも早く出庫したい』と思っています。私の見てきた範囲では、下請けのドライバーさんたちは特に朝が早かったですね」
時間指定と配達ルートの最適化は、日々の課題でもあるようだ。効率的に届けるべく奮闘する配達員の姿を知れば、不在票への見方も少し変わるかもしれない。
取材協力：ゆきたこーすけ(@kosukeyukita)
