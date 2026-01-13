え、サイズ感ミスってない？小さいのに炊きあがりはガチ本格。 圧力でふっくら、毎日うまいが続く【パナソニック】の炊飯器、Amazonでチェックできる！
炊く、調理する、手入れも簡単。暮らしに寄り添うコンパクト炊飯器【パナソニック】の炊飯器がAmazonに登場!
パナソニックの炊飯器は、圧力をかけて高温で加熱することで、お米の芯までしっかり熱を届ける圧力IH炊飯器。発熱性と蓄熱性を兼ね備えた内釜が熱を余すことなく伝え、ふっくらとした食感に炊き上げる。冷めてもかたくなりにくく、お弁当や作り置きにも向いたごはんが楽しめる。
内釜には、ダイヤモンドから生まれた微細な泡で熱を伝える「ダイヤモンド竈釜」を採用。お米一粒一粒にしっかり熱を届け、旨みを引き出すこだわりの構造となっている。
操作はコースを選んで「スタート」を押すだけの簡単仕様。予約調理にも対応しており、外出前にセットしておけば帰宅時にはあつあつの料理ができあがる。
コンパクトさ、炊き上がりの美味しさ、そして手軽なお手入れを兼ね備えた、毎日の食卓を支える一台だ。
