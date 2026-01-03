アメリカ・シアトル発のクラフトチョコレートブランド「FRAN'S CHOCOLATES（フランズ チョコレート）」が、日本で唯一店舗を構えるのは京都・河原町の京都BAL。代表作のソルトキャラメルをはじめ、漆の工芸箱など――そのすべてに「本当に良いものを」という想いを詰め込んだ、特別なものばかりが揃います。自分へのご褒美にも、大切な人への贈り物にも。そんな極上のチョコレート体験ができるブランドを紹介します。

京都BALで“世界基準のチョコ”と出会う。素材、空間、すべてが美しい！

河原町三条からすぐ。京都BALの1階に、チョコレート好きなら一度は訪れてほしい、とっておきの場所があります。その名も「FRAN'S CHOCOLATES（フランズ チョコレート）」。アメリカ・シアトル発のショコラトリーで、日本国内にお店があるのはここ京都だけという特別感…！チョコレートラバーなら見逃せませんよね。

店内に足を踏み入れると、天井が高く、洗練されたナチュラル空間が広がります。中央のロングテーブルでは、ゆっくりとカタログを見ながらチョコを選ぶこともできて、なんだか特別なチョコ体験をしている気分に。

ショーケースには、空輸で届いた約30種のボンボンショコラが美しく並びます。中でも“ソルトキャラメル”は、あのオバマ元大統領もホワイトハウスのギフトに選んだ逸品として知られています。

素材へのこだわりも徹底していて、USDAオーガニックやフェアトレード認証を受けた良質な原料を使用。さらに、日本出店をきっかけに日本の素材にも注目し、オーガニックの日本茶を使ったペアリングメニューも登場するなど、文化へのリスペクトも感じられます。

オンラインでは詰め合わせしか選べないところ、京都店の店頭では自分の好きなショコラだけを選んで詰められるという楽しみも。ギフトにも、自分へのご褒美にもぴったりな“好きが詰まった箱”を作れるなんて、テンションが上がっちゃいます…！

シアトル発の哲学が宿る一粒と、贈る時間まで美しくする「FRAN'S CHOCOLATES」の世界

代表作の「スモークトソルトキャラメル」は、バニラビーンズが香るキャラメルをミルクチョコレートで包み、ウェールズ産の燻製海塩をひとふり。甘さ、コク、塩味がやさしく溶け合い、初めて食べてもどこか安心感のある味わいです。

一方、「グレイソルトキャラメル」はダークチョコレートとブルターニュ産の海塩を使用し、より深みのある大人の余韻。ぜひ2種を食べ比べてみてほしい名コンビです。

京都店では、創業者であるフラン・ビゲローのレシピを受け継ぎながら、日本の厨房で仕上げる焼き菓子も展開。6周年を記念してバレンタイン先行販売されたばかりのキャラメルブラウニーは、香ばしいクランブルと中からとろけ出すキャラメルが印象的で、フォンダンショコラのような濃厚さ。

イートインではショコラやキャラメルブラウニーを「KOTOSHINA」の有機緑茶とともに味わうことができ、チョコレートと日本茶の意外な相性の良さに驚かされます。

そしてバレンタインシーズンにぜひ注目したいのが、限定ボックスの存在。サテン素材のハート型ボックスには、最大11粒のボンボンショコラを詰めることができ、手に取った瞬間から特別感たっぷり。

さらに「FRAN'S CHOCOLATES」ならではなのが、山田平安堂の職人が一つひとつ手がける漆の箱です。日本の伝統技術をまとった漆箱は、シアトル本店でも高く評価されているそう。4～5種類の絵付けから選べるため、贈る相手を思い浮かべながら選ぶ時間そのものが、すでにギフト体験の一部になっています。

味わいだけでなく、背景や手ざわり、余韻まで美しい。「FRAN'S CHOCOLATES」は、何を贈るかだけでなく、どう贈るか、まで大切にしたい人にそっと寄り添ってくれるブランドです。

“贈ること”が特別になる。今年はそんなバレンタインにしませんか？

「FRAN'S CHOCOLATES」では、ただチョコレートを“買う”のではなく、選ぶ時間そのものが特別な体験。カウンター越しに、ショコラの特徴やおすすめの味わい方をスタッフが丁寧に案内してくれます。そして、イートインで提供されるお茶とのペアリングも、相談しながら一緒に決められるのが嬉しいポイントです。

どのショコラも、素材の背景や作り手の想いが詰まっていて、選ぶほどに意味のある一粒になる感覚。自分へのご褒美に、誰かへの贈り物に――「良いものを、ちゃんと選びたい」と思う人にこそ、「FRAN'S CHOCOLATES」はぴったりのブランドです。

日常に少しだけ特別を添えたい日に。五感をとろけさせる“世界レベルの一粒”に、ぜひ会いに行ってみてください。

About Shop

FRAN'S CHOCOLATES（フランズチョコレート 京都BAL店）

京都府京都市中京区河原町三条下る山崎町251 京都BAL 1F

営業時間：11:00～20:00

定休日：元旦

Instagram：＠frans_japan

あかざしょうこ

ウフ。編集スタッフ

関西方面のスイーツ担当。1984年生まれ、大阪育ちのコピーライター。二児の母。焼き菓子全般が好き。特に粉糖を使ったお菓子が好きです。