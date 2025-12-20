¥¹¥Ì¡¼¥Ô¡¼¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Î¤â¤³¤â¤³¥ë¡¼¥à¥¦¥§¥¢¤ÇÅß¤ÎÌë¤â¤Ý¤«¤Ý¤«¡¢¤Û¤Ã¤³¤ê¡ª¡Öaimerfeel¡×¤ÎÂç¥Ò¥Ã¥ÈÃæ¥¢¥¤¥Æ¥à¤Ë¤´ÃíÌÜ¡ª
²¼Ãå¤ä¥ë¡¼¥à¥¦¥¨¥¢¤òÅ¸³«¤¹¤ë¥Ö¥é¥ó¥É¡Öaimerfeel(¥¨¥á¥Õ¥£¡¼¥ë)¡×¤«¤é¡¢¥¹¥Ì¡¼¥Ô¡¼¤Ê¤É¥³¥ß¥Ã¥¯¡ÖPEANUTS(¥Ô¡¼¥Ê¥Ã¥Ä)¡×¤ËÅÐ¾ì¤¹¤ë¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤ò¥Ç¥¶¥¤¥ó¤·¤¿¾å²¼¥»¥Ã¥È¤Î¥ë¡¼¥à¥¦¥§¥¢¤¬È¯ÇäÃæ¡£¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¤Ç¤â°ìÉôÇä¤êÀÚ¤ì¤¬½Ð¤Æ¤¤¤ë¹¥É¾¤Ö¤ê¤Ç¡¢¤³¤ÎÅßÃíÌÜ¤Î¥¢¥¤¥Æ¥à¤À¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛÂç¥Ò¥Ã¥ÈÃæ¡ª¡Öaimerfeel¡×¤Î¡ÖPEANUTS¡×¥³¥é¥Ü¥ë¡¼¥à¥¦¥§¥¢¤ò¸«¤ë
¡ÖPEANUTS ¥¹¥Ì¡¼¥Ô¡¼ ¥Õ¥§¥¤¥¹ ¥Ë¥Ã¥È Ä¹Âµ ¾å²¼¥»¥Ã¥È¡×(³Æ8580±ß)¤Ï¡¢¥¹¥Ì¡¼¥Ô¡¼¡¢¥¦¥Ã¥É¥¹¥È¥Ã¥¯¡¢¥Ù¥ë¤ò¥â¥Á¡¼¥Õ¤Ë¤·¤¿3¤Ä¤Î¥«¥é¡¼Å¸³«¤Î¥ë¡¼¥à¥¦¥§¥¢¡£¥Þ¥·¥å¥Þ¥í¤Î¤è¤¦¤Ê¤Õ¤ó¤ï¤ê¤È¤·¤¿¿¨¤ê¿´ÃÏ¤È¡¢µÓÄ¹¸ú²ÌÈ´·²¤Î¥ê¥ÖÊÔ¤ß¥Ü¥È¥à¥¹¤Ë¡¢¡ÖPEANUTS¡×¤ÎÃç´Ö¤¿¤Á¤Î¥Ç¥¶¥¤¥ó¤¬±Ç¤¨¤ë¡£
¥µ¥¤¥º¤ÏM¤ÈL¤Î2¼ïÎà¤Ç¡¢¥Ñ¥¸¥ã¥Þ¤È¤·¤ÆÃå¤ë¤Î¤Ê¤é¥Õ¥£¥Ã¥È¤¹¤ëM¡¢¤æ¤ë¤Ã¤È¤·¤¿¥·¥ë¥¨¥Ã¥È¤¬¹¥¤¤Ê¤éL¤ÈÁª¤Ù¤ë¤Î¤âÌ¥ÎÏ¡£¥Ü¥È¥à¥¹¤Ë¤Ï¥Ý¥±¥Ã¥È¤¬º¸±¦¤È¥Ð¥Ã¥¯¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤¤¤Æ¡¢¥¦¥¨¥¹¥È¤Ï¥Ò¥â¤ÇÄ´À°¤Ç¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¤º¤ë¤º¤ë²¼¤¬¤Ã¤Æ¤¯¤ë¿´ÇÛ¤â¤Ê¤¤¡£
Âç¿Í¤Ã¤Ý¤¤¤¯¤¹¤ß¥«¥é¡¼¤¬ÀäÌ¯¤Ê¡Öaimerfeel¡×¤Î¥³¥é¥Ü¥ë¡¼¥à¥¦¥§¥¢¤Ï¡¢¸ø¼°¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥·¥ç¥Ã¥×¤Þ¤¿¤ÏÅ¹ÊÞ¤Ë¤ÆÈÎÇäÃæ¡£¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¤Ç¤ÏÇä¤êÀÚ¤ì¤¬Â³½Ð¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢Íß¤·¤¤¿Í¤Ï¤ªÁá¤á¤Ë¡ª
¢¨µ»öÆâ¤Î²Á³Ê¤ÏÆÃ¤ËµºÜ¤¬¤Ê¤¤¾ì¹ç¤ÏÀÇ¹þ¤ßÉ½¼¨¤Ç¤¹¡£¾¦ÉÊ¡¦¥µ¡¼¥Ó¥¹¤Ë¤è¤Ã¤Æ·Ú¸ºÀÇÎ¨¤ÎÂÐ¾Ý¤È¤Ê¤ê¡¢É½¼¨²Á³Ê¤È°Û¤Ê¤ë¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
(C) 2025 Peanuts Worldwide LLC
