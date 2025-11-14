「このサインを見逃さないで」人気占い師が教える「運が良くなるとき」に起こること





運気が上がる日常のささいな行動、運をいい方向へ動かし身につける習慣。そんな「しあわせ体質」に近づくヒントを、芸能界最強の占い師・ゲッターズ飯田さんの一番弟子であり、今最も注目を集める占い師・ぷりあでぃす玲奈さんが指南！





【ぷりあでぃす玲奈】

占い師 タレント。美容占い・開運ファッションを得意とし、テレビ・ラジオ・雑誌等で幅広く活動中。ゲッターズ飯田の一番弟子。書籍／「ぷりあでぃす玲奈presents 幸せを導く運の磨き方」（宝島社） 携帯サイト／「ぷりあでぃす玲奈の運命を変える星占い」







運気が上がるときに「よく起こること」



「運気がいい方向に向かっているときの前兆ってありますか？」というご質問を多くいただくのですが、その傾向が顕著に出るときがあります。その中でもひとつは、え？ と思われそうですが「ピンチ」のとき。鑑定をしてきた方々も、後で思い起こしてみるとそんなことがあったな、というお話がよく出ます。



そういったことが起こったとき「運が悪い」と感じる人が多いと思います。それは運が悪いというより、「今起きているツイていないこと、つらいことから何かを学び、吸収しなさい」というタイミングなのです。ただ、そういう時期は自分らしく過ごせずほとんどの人が「しんどいなぁ」と感じると思います。でも私は「最悪」と思うことはやめています。



「やめる」ということで、実は普段の生活の中で何気なくやってしまっている習慣、それを改善するだけでも驚くほど運気も好転していくもの。「不幸な習慣」を断ち切るため、言葉、表情、モノ…ふだん「気にかけていない当たり前のこと」を見直してみませんか？ ちょっと意識を変えたり、何かを取り入れてみたりするだけで人生の次のステージが楽しくなる、運を変えるきっかけにつながっていくんです。







ゲッターズ飯田さん一番弟子が教える「上がった運気も続いていく方法」

≫≫【4つのサインの詳細へ】「運気が上がる前によく起こる」前兆とは？