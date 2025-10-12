「それマナー違反？」無自覚な傘の横持ちが凶器に！「傘の水平持ち」「醤油にわさび溶かす」いろんなマナー問題にモヤモヤする人が続出【作者に聞く】
雨の日のデート、男性が「地下道を歩こう」と言う。女性も賛成して傘をたたむと、先に歩き出した男性が傘を横向きに持っていた。傘の先端はまっすぐ彼女の方を向いており、後ろを歩く人に当たる危険性も考えていない様子に、彼女は引いてしまう。
■傘の横持ちはなぜ危険なのか
ゐさん(@irk_hrk)の漫画「傘の持ち方」は、この迷惑な持ち方について描かれており、5.9万の「いいね」がついた。「こういう人いる」「非常に危険」「注意しても直さない」など、300を超えるコメントが寄せられた。
男女問わず、傘を横に持つ人が少なくないようで、「一緒にいた人がこの持ち方をしていて、注意したけど直らなかった」という声も多く見られた。横持ちする人は、もしかしたらその危険性に気づいていないのかもしれない。
■わさびを溶かすのはマナー違反？
和食店での出来事を描いた別の漫画では、醤油にわさびを溶かす女性に対し、男性が「親に教わらなかったの？」と嫌味を言う。しかし、その男性自身も箸をクロスさせていた。箸の持ち方もできていない人に嫌味を言われた女性は絶句する。
この漫画にも200以上のコメントが寄せられ、男性の「言い方」に注目が集まった。「わさびは素材にのせて食べると、より風味が際立っておいしく感じられるよ。やってみて？」のような言い方ができたのではないかという意見もあった。
食事の席で「その食べ方はマナー違反だ！」とわざわざ指摘することこそがマナー違反であり、いかにおいしく楽しく食べられるかが重要だという意見も多く見られた。
取材協力：ゐ(@irk_hrk)
