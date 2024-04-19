【Show! Music Core in JAPAN】ついにアーティスト出演日が発表！
Stray KidsやATEEZ、(G)I-DLEやENHYPENなどの豪華アーティストに加えて、RIIZE、ILLITなど今大注目のルーキーまで、多くのK-POPアイドルが出演する「Show! Music Core in JAPAN」。本日ついにアーティスの出演日が公式Ｘにて発表されました。
各アーティストの出演日が発表！
6月29日（土）と30日（日）に埼玉・ベルーナドームにて開催される「Show! Music Core in JAPAN」。
先日、公式Ｘにて出演アーティストが発表され、その豪華なラインナップが話題となりました。
そして本日4月19日（金）、オフィシャルＸ最速先行チケットの販売開始とともにアーティストの出演日が発表されました。
🛼アーティスト出演日確定🔥— Show! Music Core in JAPAN (@MBCMusicCore_JP) April 19, 2024
2024 Show! Music Core in JAPAN
オフィシャルX最速先行チケット
本日、電撃OPEN🔫💥https://t.co/uL9JRTHn03
🎫✨受付期間
4月29日(月)23:59まで
忘れられない夏の始まりをウマチュンと一緒に🧚♀💗 pic.twitter.com/tSR0qflYAt
オフィシャルX最速先行チケット発売開始！
4月19日（金）〜4月29日（月）23:59まで、オフィシャルX最速先行チケットが販売。
アーティストはまだ追加されるそうですが、すでに超豪華なアーティストが出演予定のこのイベント。
公式Xからチケット情報をチェックしてくださいね。
2024 Show! Music Core in JAPAN
開催場所
埼玉県 ベルーナドーム
2024年6月29日（土）出演者
ENHYPEN / FANTASY BOYS / ILLIT / NiziU / NMIXX / P1Harmony / RIIZE / テミン（SHINee）
2024年6月30日（日）出演者
&TEAM / ATEEZ / (G)I-DLE / ILLIT / NCT WISH / NMIXX / n.SSign / PLAVE / Stray Kids