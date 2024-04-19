【Show! Music Core in JAPAN】ついにアーティスト出演日が発表！

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Stray KidsやATEEZ、(G)I-DLEやENHYPENなどの豪華アーティストに加えて、RIIZE、ILLITなど今大注目のルーキーまで、多くのK-POPアイドルが出演する「Show! Music Core in JAPAN」。本日ついにアーティスの出演日が公式Ｘにて発表されました。

各アーティストの出演日が発表！

6月29日（土）と30日（日）に埼玉・ベルーナドームにて開催される「Show! Music Core in JAPAN」。

先日、公式Ｘにて出演アーティストが発表され、その豪華なラインナップが話題となりました。

そして本日4月19日（金）、オフィシャルＸ最速先行チケットの販売開始とともにアーティストの出演日が発表されました。

オフィシャルX最速先行チケット発売開始！

4月19日（金）〜4月29日（月）23:59まで、オフィシャルX最速先行チケットが販売。

アーティストはまだ追加されるそうですが、すでに超豪華なアーティストが出演予定のこのイベント。

公式Xからチケット情報をチェックしてくださいね。

2024 Show! Music Core in JAPAN

開催場所

埼玉県 ベルーナドーム

2024年6月29日（土）出演者

ENHYPEN / FANTASY BOYS / ILLIT / NiziU / NMIXX / P1Harmony / RIIZE / テミン（SHINee）

2024年6月30日（日）出演者

&TEAM / ATEEZ / (G)I-DLE / ILLIT / NCT WISH / NMIXX / n.SSign / PLAVE / Stray Kids