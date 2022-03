GUは2022年3月7日(予定)から、サンリオの人気キャラクターをデザインした「ラウンジウェアコレクション」を販売します。

販売はオンラインおよび大型店です。

半袖、長袖タイプ使い分けたい

「マイメロディ」 「シナモロール」 「ポムポムプリン」の3キャラクターをデザインしたパジャマが展開されます。マイメロはイチゴ、ポムポムプリンはメロンなど、それぞれのキャラクターがお気に入りのグルメを持っている姿が可愛さ満点ですよ。価格はそれぞれ2990円です。

商品は全部で4型ありますが、そのうち半袖&ショートパンツをセットにした「コットンパジャマ」と「サテンパジャマ」はオンラインストアでのみ販売されます。

「コットンパジャマ」は、上下ともにチェック柄で、トップスの胸ポケットにはキャラクターをデザイン。大人可愛いアイテムです。色は、ポムポムプリンはクリーム、シナモロールはライトブルー、マイメロはライトパープルになっています。

「サテンパジャマ」は、キャラクターの総柄で気分も上がりそう。色はポムポムプリンがナチュラル、シナモロールがライトブルー、マイメロがライトパープルです。

長袖&ロングパンツをセットにした「コットンパジャマ」と「サテンパジャマ」は、オンラインストアおよび超大型店・大型店でのみ取扱いです。

こちらも同じく、「コットンパジャマ」は胸元ポケットのワンポイント、「サテンパジャマ」は総柄デザインになっています。

今の時期は長袖&ロングタイプ、暑い夏に向けては半袖&ショートパンツタイプを準備しておくのもいいですね。

サンリオラバーの皆さんはぜひ!

※画像は公式サイトから。

(C)2022 SANRIO CO., LTD. APPROVAL NO. L629939