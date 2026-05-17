ファッションセンターしまむらから、2026年5月9日（土）にスヌーピーの新作グッズが多数発売されました♪（写真）多機能でめちゃ便利！【しまむら】スヌーピー新作リュック今回は、豊富なラインナップの中から多機能なリュックをピックアップ。実際に購入した筆者が、デザインやサイズ感、使い勝手などを詳しくレビューします。【しまむら×スヌーピー最新作】多機能リュックを徹底レビュー！身長155cmの筆者が実際に背負ってみま