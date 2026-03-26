「俺の手作りおでん食べてください」【漫画】本編を読むInstagramやブログ「ここはネギマヨ荘」で実体験を漫画化し、発信している「ねぎまよ」さん。原作担当のマヨさんと作画担当のネギさんの2人組だ。職場のストーカーを描いた『絶望のマリィさん』をはじめ、仕事をしない同僚に翻弄される『他力本願！貴方が全部なんとかしてよね』など、遭遇した“ヤバい人”とのエピソードを多数投稿している。「俺の手作りおでん食べてくださ