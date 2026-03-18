サユミの学校での姿しか知らない担任。「発達障害の検査を受けようと思っている」と伝えるとキョトン顔に。【漫画】本編を読むブログで『娘のADHD疑惑・検査診断していない理由』を連載している早乃あかりさん(@akari238ffm)。本作は、子育ての実体験をもとに描かれたエッセイ漫画である。娘サユミの行動に戸惑い、「ADHDなのではないか」と疑い始めた母親の葛藤を描いた作品だ。今回は23〜27話の内容を紹介するとともに、当時の心