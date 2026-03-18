学校では優等生だけど娘はADHDでは？検査を受けると担任に伝えると「本気で言ってるんですか？」否定的返答【作者に聞く】
【漫画】本編を読む
ブログで『娘のADHD疑惑・検査診断していない理由』を連載している早乃あかりさん(@akari238ffm)。本作は、子育ての実体験をもとに描かれたエッセイ漫画である。娘サユミの行動に戸惑い、「ADHDなのではないか」と疑い始めた母親の葛藤を描いた作品だ。今回は23〜27話の内容を紹介するとともに、当時の心境について話を聞いた。
サユミが発達検査を受けるためには、学校からの調査書類が必要になる。ちょうど学校の面談の時期だったため、早乃さんは担任の先生に「検査をしてみようと考えているんです」と伝える。しかし返ってきた反応は意外なものだった。「本気で言ってるんですか？」という言葉に加え、どこか戸惑った様子の空気が流れたという。書類は封をされないまま渡され、「考えすぎではないか」と言われているように感じたと振り返る。
■学校ではしっかり者、家では気が抜ける娘
発達検査を考えた背景には、家庭で感じていた“育てにくさ”があった。しかし学校でのサユミの様子は、母の感じていた印象とは少し違っていたようだ。
早乃さんは当時を振り返り、「基本的には、明るく楽しそうな様子は学校でも家でも変わりませんでした。これは女の子によくあることかもしれませんが、いわゆる『外ではしっかり者、家では気が抜ける』タイプだったと思います」と語る。家では面倒くさがりで手伝いを嫌がり、スマホやゲームに夢中になることも多かったという。一方で学校ではやるべきことをきちんとこなし、人をまとめる力もあるなど、しっかりした姿を見せていた。
■検査の結果、そして母の本音
検査当日、サユミはWISC(知能検査)を受けることになった。成績はよく、学習面で大きな問題もなかったため、早乃さん自身も「ADHDとは診断されないだろう」と感じていたという。しかし同時に、心の奥底にある本音にも気づいた。「本当は診断されたくない」「サユミを発達障害にしたくない」という感情だった。
そして結果は「何も問題ありません」。予想どおりの診断だったが、その瞬間、早乃さんは「なんで検査しようと思っていたんだっけ？」という気持ちになったという。
■診断結果を振り返って思うこと
当時の心境について早乃さんは、「正直に言うと、6〜7年前の当時は『ホッとした』という気持ちが一番でした」と率直に語る。そして今振り返ると、「私自身の中に発達障害に対する偏見が少なからずあったのだと思います」とも話す。
さらに続けて、「本来は診断がどうであれ、サユミがサユミであることに変わりはありません。その後、私自身が発達特性について学ぶ中で、『サユミにはADHDの気質があるのかもしれない』と自然に受け止められるようになりました」と語り、時間の経過とともに考え方が変化していったことを明かした。
検査の結果、サユミはADHDではないと診断された。それでも、子育ての悩みがすぐに消えるわけではない。母として試行錯誤を重ねながら娘と向き合う姿は、多くの親にとって共感できるものだろう。早乃あかりさんの作品では、こうしたリアルな子育ての葛藤が数多く描かれている。
取材協力：早乃あかり(＠akari238ffm)
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