【漫画】『怒り新党と私』を読む【漫画】本編を読む子どものころ漫画家になりたかったと話しただけなのに、「アンタがなれるわけない」とクラスメイトから全否定された怒り。その理不尽な出来事をテレビ番組に投稿したところ、タレントから思いがけない言葉をもらって救われたという実体験を描いた、南波くわしく(@kwsk28)さんの漫画『怒り新党と私』が反響を呼んでいる。『怒り新党と私』_02『怒り新党と私』_03『怒り新党と私』_