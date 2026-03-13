春休みシーズンに向け、学生にうれしい期間限定プランが登場した。3月の平日限定で、学生証を提示するとグループ全員がいちご狩りを無料で楽しめる「学生応援プラン」だ。いちご狩りに加え、グランピング、BBQ、天然温泉、サウナまで一日中満喫できる内容となっており、友達同士での春休みのおでかけ先として注目を集めそうだ。【写真】夜空をイメージしたイルミネーションがきれい！金曜宿泊者は夜のいちご園で「ナイトいちご狩り