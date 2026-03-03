クレームはある日突然やってくる【漫画】本編を読む「ちょっと、あなた！」と激高する客が店に怒鳴り込んできた。「この前はずいぶんと適当な接客をしてくれたわね！」と彼女はあるスタッフに対してかなりご立腹の様子だ。見かねた店長が割って入って経緯を聞き、「大変申し訳ございませんでした！」と謝罪したが、客は「あなたが謝る必要ないです。そっちの人に聞いてるんです」と店長の陰に隠れて“私は派遣だから責任はない”と