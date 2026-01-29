あなたの今日の運勢はどうなっている？どんなラッキーな出来事が起こる？12星座占いランキングでさっそくチェック!!すべての星座の運勢を見る★第1位……水瓶座「この人なら信頼できる」と感じたら、一人で抱え込まず、素直に話を聞いてもらいましょう。あなたの気持ちに共感してくれる人との繋がりが、大きな安心感を与えてくれます。心を開いて話すことが、今日の幸運を引き寄せる大切なカギ。★第2位……天秤座あなたの心が