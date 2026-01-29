1月29日の運勢第1位は水瓶座！　今日の12星座占い

あなたの今日の運勢はどうなっている？ どんなラッキーな出来事が起こる？ 12星座占いランキングでさっそくチェック!!

★第1位……水瓶座

「この人なら信頼できる」と感じたら、一人で抱え込まず、素直に話を聞いてもらいましょう。あなたの気持ちに共感してくれる人との繋がりが、大きな安心感を与えてくれます。心を開いて話すことが、今日の幸運を引き寄せる大切なカギ。

★第2位……天秤座

あなたの心が自然と相手に向かい、恋愛に心ときめきを感じられる一日になりそうです。「どう思われるかな…」と遠慮する必要はありません。少し大胆にあなたの気持ちを見せてみましょう。あなたのさりげない一言や、心からの表情が、きっと相手の心にも火を灯します。

★第3位……双子座

雑談や軽い会話の中に、自然と相手を惹き込む力がぐんと高まる日です。もし、交渉や大切な提案があるなら、あえて肩の力を抜いて、リラックスした雰囲気で話してみてください。あなたの誠実さと心からの笑顔が交わることで、言葉に説得力が増します。

★第4位……牡羊座

ドキドキするような展開が訪れそう！あれこれと頭で考えるよりも、心で感じたままに動いてみて。素直なリアクションや、飾らない言葉が、恋の風向きをいい方向へと変えてくれるはずです。今日の主役は、あなた！心の声に正直になって、この特別な日を楽しんでください。

★第5位……獅子座

いい意味で、ルールから解放されて、自由に過ごせる日になりそう。心の中に少しでもモヤモヤした気持ちがあるなら、友人に連絡を取ると◎。他愛のない「元気？」の一言から始まる会話が、驚くほど心を軽くしてくれるはずです。