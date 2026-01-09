ユニクロが毎週発行している、折込チラシとデジタルチラシ。2026年1月9日から15日までは「防寒ウェア満載号」。インナーからアウターまで、寒波に向けて備えたい高機能ウェアが今だけの特別価格になっています。冬のロングセラーアイテムがお得になって大集結！●極暖ヒートテックカシミヤブレンドUネックT（期間限定価格1990円）通常のヒートテックより約1.5倍も暖かい「極暖」から、大人気コレクションUNIQLO : Cの新作Tシャツが