「好きな人との会話が途切れて沈黙が訪れた瞬間、どうしたらいいの？」と悩む方は少なくありません。でも、“沈黙＝失敗”ではありません。むしろ、男性心理を理解して沈黙を上手に扱える女性こそ「一緒にいて心地いい存在」と思われやすいんです。そこで今回は、沈黙を味方につける恋愛会話テクを紹介します。沈黙を“間”として楽しむ会話が途切れたときに慌てて話題を探すと、不自然さが伝わってしまいます。飲み物を口にする、