男性心理に刺さる！沈黙を味方につける“恋愛会話テク”３選
「好きな人との会話が途切れて沈黙が訪れた瞬間、どうしたらいいの？」と悩む方は少なくありません。でも、“沈黙＝失敗”ではありません。むしろ、男性心理を理解して沈黙を上手に扱える女性こそ「一緒にいて心地いい存在」と思われやすいんです。そこで今回は、沈黙を味方につける恋愛会話テクを紹介します。
沈黙を“間”として楽しむ
会話が途切れたときに慌てて話題を探すと、不自然さが伝わってしまいます。飲み物を口にする、景色に目をやるなど自然な動きをしながら「無理に埋めなくてもいいんだ」と余裕を見せることが、逆に安心感を与えます。
男性の“好き”を深掘りする
沈黙のあとに会話を再開するなら、相手が好きなことを掘り下げるのがベスト。「その趣味ってどう始めたの？」「どこに一番惹かれてる？」など質問をすると、男性は自分の世界を受け止めてもらえたと感じやすく、会話も自然と広がります。特に“推し活”や“食べ物の好み”など、誰もが話しやすい話題から入るとスムーズです。
自分のエピソードを軽く差し込む
聞き役に徹するだけでは、男性に「気を遣わせている？」と思わせてしまうことも。なので、会話の合間に「私も似たことあるんだ」と軽いエピソードを挟むようにしましょう。そこで共通点が見つかれば「彼女とは気が合う」と思われ、距離感が一気に縮まります。
沈黙は埋めるものではなく“関係を深める余白”。ぜひ今回挙げたテクを上手に活用して恋の進展につなげてみてくださいね。
