タカノフルーツパーラーから、秋限定「タカノフルーツティアラパティスリーティアラ～Autumn fruits～」が登場♡10月1日～10月31日まで、カットフルーツ食べ放題とアフタヌーンティーセットを120分楽しめます。秋の味覚を贅沢に使ったモンブランタルトやシャーベット、パフェなど、見た目も華やかなスイーツが勢ぞろい。紅茶やコーヒ