タカノフルーツパーラー秋限定♡フルーツティアラで贅沢スイーツ体験

タカノフルーツパーラーから、秋限定「タカノフルーツティアラ パティスリーティアラ～Autumn fruits～」が登場♡10月1日～10月31日まで、カットフルーツ食べ放題とアフタヌーンティーセットを120分楽しめます。秋の味覚を贅沢に使ったモンブランタルトやシャーベット、パフェなど、見た目も華やかなスイーツが勢ぞろい。紅茶やコーヒーもおかわり自由で、優雅なティータイムを満喫できます♪

彩り豊かな秋のフルーツティアラ



タカノフルーツティアラ パティスリーティアラ～Autumn fruits～

秋の果実をふんだんに使ったカットフルーツが食べ放題♡スタンドには、モンブランタルトやプチカヌレ、オペラ、マカロン、アップルパイなど洋菓子が並び、まるでパティスリーを楽しむ気分に。

フレンチトースト～ミックスベリー＆柿～やりんごとベーコンのキッシュ、グリーンサラダもセットで、見た目も味も満足できる内容です。

ゴンチャから「秋焙煎ほうじ茶」2種登場！黒糖と楽しむ贅沢なひととき

平日限定のスペシャルパフェ



自家製マンゴーシャーベットのミニパフェは平日3:00pmより提供。マンゴーの香りとオレンジソース、コアントローゼリー、ディプロマットクリームが重なり、贅沢な味わい♡

秋のティータイムをさらに特別なひとときにしてくれます。

利用情報と予約方法



大人 価格：5,500円（税込）/6歳～12歳 価格：3,300円（税込）/6歳未満 価格：無料

絶品アフタヌーンティーをぜひ楽しんでみてください。

提供期間：2025年10月1日（水）～10月31日（金）

利用時間：120分

予約時間：11:00am～6:00pmの指定時間

※予約はWebからのみ（最大4名／1組）、5名以上は2席に分けて予約が必要です。

秋限定タカノフルーツティアラで優雅な時間を



タカノフルーツパーラーの秋限定「フルーツティアラ」は、10月1日～31日まで♡カットフルーツ食べ放題とアフタヌーンティーセット、紅茶やコーヒーのおかわり自由で贅沢なティータイムを楽しめます。

秋の味覚をふんだんに使用したスイーツは、見た目も華やかでSNS映えも抜群。予約はWebから、120分制でゆったり楽しんでください♪