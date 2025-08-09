この夏、リーガロイヤルホテル大阪の「オールデイダイニング リモネ」にて、特別な“サマーホリデーディナービュッフェ”が開催されます。2025年8月9日（土）から17日（日）までの期間限定で、世界15か国以上の多彩な料理やスイーツ、ライブ感あふれるスタンドクッキングが楽しめる贅沢なひととき。お子様向けメニューやソファ席も充実しており、親子三世代での夏の思い出づくりにぴっ