マリメッコ最新コレクション登場！シアートートや新作バッグで彩る夏のおしゃれ

フィンランド発の人気ブランド「マリメッコ」から、プレフォール2026コレクションの新作アイテムが登場します。今回のコレクションでは、定番人気のSmart bagや機能性に優れたNeat bagに加え、シアー素材を使用した新型トートバッグもラインアップ。毎日の通勤やお出かけ、旅行まで幅広く活躍するアイテムが揃い、日常に彩りと心弾む変化を届けてくれます。全国のマリメッコストアおよび各オンラインストアにて、2026年7月10日（金）より順次販売開始です。

シアートートとSmart bagの新作に注目

今シーズンの注目は、軽やかな透け感が魅力のSheer Tote bagです。価格は9,680円。

ヴォッコ・エスコリン＝ヌルメスニエミによるストライプ柄「ヘンニカ（Hennika）」と、エルヤ・ヒルヴィによる「ヴィクリ（Vikuri）」を採用し、スタイリングのアクセントになるデザインに仕上がっています。

また、人気のSmart bagシリーズにも新デザインが仲間入り。Mini Smart bagは6,050円、Smart bagは6,930円で展開されます。

ブランドを代表する「ウニッコ（Unikko）」に加え、アンニカ・リマラによる「イソ ルートゥ（Iso Ruutu）」もラインアップ。コンパクトに持ち運べるため、ショッピングや旅行のサブバッグとしても便利です。

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機能性抜群のNeat bagと小物コレクション

実用性を重視する方におすすめなのが、パッカブル仕様のNeat bagシリーズです。

Neat bag Mは20,900円、Neat bag Sは16,500円で展開。軽量でコンパクトに収納できるため、普段使いはもちろん旅行先でも重宝します。

さらに、Neat phone pocketも16,500円で登場。スマートフォンや必要最低限の小物を持ち歩くのに便利なサイズ感で、身軽なお出かけを叶えてくれます。

同時発売となる小物類も見逃せません。折り畳み傘は「Unikko」「Piirto Unikko」「Iso Ruutu」の3デザインを展開し、価格はいずれも13,860円。

さらに、「Kukasta kukkaan スカーフ」と「Pikkuinen Ruutu スカーフ」は各13,200円で販売されます。バッグと合わせてコーディネートすることで、よりマリメッコらしい世界観を楽しめます。

毎日に彩りを添える新作コレクション

今回のマリメッコ最新コレクションは、ブランドならではのアート性と機能性が見事に融合したラインアップが魅力です。

シアートートやSmart bag、Neat bagシリーズをはじめ、折り畳み傘やスカーフまで幅広く展開されるため、自分らしいアイテム選びが楽しめそうですね♡

日常使いから旅行まで活躍する新作アイテムで、毎日のファッションに北欧デザインの彩りを取り入れてみてはいかがでしょうか。

なお、販売開始日は2026年7月10日（金）、インポート商品のため入荷が遅れる場合があります。