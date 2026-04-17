今週末に見頃の桜が楽しめそうな全国のお花見名所(4月18日・19日)
2026年の桜も、北日本を除けば多くの地域でまもなく見納め。それでも、ソメイヨシノより見頃の遅い八重桜の名所や、標高の高い地域などで、まだ満開の桜を楽しめるところも。今回は、今週末(4月18日・19日)に見頃の桜を楽しめそうなスポットをピックアップ！現時点の予想から週末に7分咲き〜満開となりそうな人気お花見名所を紹介する。
【画像】全国の開花状況マップ(2026年4月16日現在)
※各スポットの見頃は2026年4月16日時点の情報です。最新の情報は公式サイト等をご確認ください。
※写真は2025年以前のものです。
■【東北】今見頃・まもなく見頃を迎えそうな名所の桜
■【東北・秋田県】角館武家屋敷通りの桜 / 天然記念物でもある角館のしだれ桜
開花状況：満開(※2026年4月16日現在)
秋田県仙北市角館の町にあるしだれ桜のうち、162本が国の天然記念物に指定されている。武家屋敷通りの黒板塀に映えるピンク色の花々がかわいらしく、毎年多くの花見客を魅了している。なおこの桜は、佐竹北家二代目佐竹義明の妻が京都から嫁いでくる際に、嫁入り道具の中に入っていたしだれ桜の苗木3本が始まりといわれている。
また、2026年4月15日からは「角館の桜まつり」がスタートしており、5月5日(祝)まで開催予定。※桜の開花状況により、日時や内容が変更となる場合あり
■【東北・秋田県】桧木内川堤の桜 / 2キロにわたる約400本の桜並木が色づく
開花状況：満開(※2026年4月16日現在)
秋田県仙北市にある桧木内川(ひのきないがわ)堤のソメイヨシノは、1934年(昭和9年)に上皇陛下御誕生記念として植樹された。春になると、左岸の堤防約2キロにわたって量感たっぷりな桜のトンネルで訪れる人々を迎える。ゆるやかに蛇行する川に沿って花開く様が、桜色のトンネルのように広がっていると評判だ。1990年(平成2年)、武家屋敷通りのしだれ桜と共に「日本さくら名所100選」に選定された。横町橋からの桜並木の眺めは絶景だ。
■【東北・秋田県】桜・菜の花ロードの桜 / 約11キロにわたり約4000本の桜が咲き誇る
開花状況：7分咲き(※2026年4月16日現在)
県道298号線沿い約11キロにわたり、約4000本のソメイヨシノ、八重桜、紅山桜が植栽されている。天候に恵まれれば、満開の桜と菜の花が織り成すピンクと黄色の鮮やかなコントラストを堪能できる。
2026年4月18日(土)から5月5日(祝)の期間は、「桜と菜の花まつり」を開催。メインイベントは大型連休中に行われる。
■【東北・岩手県】北上展勝地の桜 / 「みちのく三大桜名所」に数えられる1万本の桜
開花状況：満開(※2026年4月16日現在)
北上川の河畔にある北上展勝地は、東北有数の桜の名所として知られ、「日本さくら名所100選」「みちのく三大桜名所」に数えられる。珊瑚橋から北上川沿い2キロにわたって桜のトンネルを作り出す、約500本のソメイヨシノに加え、展勝地公園内293万平方メートルの敷地内には約1万本の桜があると言われている。桜の種類は4月中旬頃に咲き始めるソメイヨシノをはじめ、早咲きの大山桜、遅咲きの霞桜など、約150種類。
2026年4月10日から29日(祝)まで開催中の「北上展勝地さくらまつり」期間中は、満開の桜並木をノスタルジックな雰囲気たっぷりの観光馬車が走る。また、夜には、美しくライトアップされた桜並木が川面に映し出され、幻想的な雰囲気に包まれる。
■【東北・山形県】倉津川しだれ桜 / 散策しながら楽しめる倉津川両岸に咲くしだれ桜
開花状況：満開(※2026年4月16日現在)
天童市役所の南側を流れる倉津川の両岸には、1.4キロにわたってしだれ桜が美しく咲き誇る。このエリアは隣接する天童温泉からの散策コースとしても最適だ。
2026年4月4日から5月6日(振休)の期間は、約750メートルの範囲でライトアップが実施され、ライトに照らされた風情あるしだれ桜を観賞することができる。
■【東北・福島県】夏井千本桜 / 夏井川水面の輝きと桜のコントラストが美しい
開花状況：満開(※2026年4月16日現在)
福島県田村郡小野町に位置する県内屈指の桜の絶景。毎年4月中旬、夏井川の両岸5キロにわたって約1000本のソメイヨシノが咲き誇る。橋梁、展望台(諏訪神社上)など、さまざまな角度から桜並木を楽しむことができ、満開の時期には多くの花見客でにぎわう。遊歩道が整備されており、のんびり歩きながら春を満喫できる。
また、2026年4月18日(土)・19日(日)には、夏井千本桜フェスタが開催。
■【東北・福島県】岳温泉の桜 / 温泉街から鏡ヶ池公園に続く桜坂
開花状況：満開(※2026年4月16日現在)
福島県二本松市の岳(だけ)温泉は、終点の岳温泉停留所で下車し徒歩1分とアクセス良好。春になると約800本の桜が咲き誇る名所となる。桜坂を抜けると鏡ヶ池公園に到着する。鏡ヶ池公園の池の対岸からは、桜並木と残雪の安達太良山のコントラストが素晴らしい景色となる。この風景は、春の訪れを感じさせる絶景ポイントとして人気だ。また、桜坂の途中には足湯があり、ここで温泉に浸かりながら桜見物が楽しめる。
2026年4月18日(土)・19日(日) には、岳温泉さくら祭りを開催。鏡ヶ池公園を会場に、露店やステージイベント等を予定している。
■【関東】今見頃・まもなく見頃を迎えそうな名所の桜
■【関東・栃木県】天平の丘公園の桜 / 八重桜を中心に約500本の桜が1カ月にわたり楽しめる
開花状況：7分咲き(※2026年4月16日現在)
栃木県の桜の名所として知られる下野市の天平の丘公園では、3月下旬に開花する淡墨桜を皮切りに関山や普賢象など多数の種類の八重桜が4月下旬まで咲き誇る。また、公園内には、国指定史跡「下野国分寺跡」、「下野国分寺尼寺跡」、古民家を改修したカフェがある「夜明け前広場」など、歴史を感じながらの探索も楽しめる。
2026年3月20日から5月6日(振休)の期間、「第47回天平の花まつり」を開催中。市内商店の出店や屋外ステージイベントの開催、ロードトレイン「坊ちゃん列車」や「ミニ新幹線」が運行する。
■【関東・茨城県】静峰ふるさと公園の桜 / 2000本の八重桜が一面をピンクに染め上げる
開花状況：5分咲き(※2026年4月16日現在)
静峰(しずみね)ふるさと公園は「日本さくら名所100選」に選ばれた八重桜の名所。広大な園内に、約2000本の八重桜が満開となる光景はまさに壮観で、家族連れや観光客で賑わいを見せる。シートを持参しての花見や、園内の散策を楽しめる。2026年4月9日から22日(水)の期間は、「静峰ふるさと公園八重桜まつり」を開催中。4月19日(日)には、ステージイベントも行われる。
また、4月14日から21日(火)18時〜20時には、夜桜ライトアップが行われる。昼間の桜も素晴らしいが、夜間のライトアップされた夜桜は、また違った風情で見応えがある。
■【甲信越】今見頃・まもなく見頃を迎えそうな名所の桜
■【甲信越・長野県】光城山の桜 / 咲き上がる光景が“昇り竜”に例えられる名所
開花状況：満開(※2026年4月16日現在)
光城山(ひかるじょうやま)は、長野県安曇野市豊科光にある標高911.7メートルの山。山の名前の由来は、鎌倉時代に海野氏の支族が築いた光城(仁場城)。約1500本のソメイヨシノが登山道に沿って麓から山頂へと咲き上がる。登山口から山頂まで桜の中を歩くトレッキングも可能。山頂付近からは北アルプス、眼下には安曇野が一望できる。
■【甲信越・長野県】大町公園の桜 / 北アルプスの自然を満喫できる桜の絶景スポット
開花状況：満開(※2026年4月16日現在)
園内から市内を見渡すことができる大町公園には、ソメイヨシノやオオヤマザクラが美しく咲き誇り、白・青・桜色のコントラストが美しい。残雪の北アルプスをバックに見る桜は訪れるだけの価値がある。また、近くには桜並木の続く観光道路があり、こちらも合わせて楽しめる。例年、4月中旬〜下旬頃にかけてが、桜の見頃の時期となる。
2026年4月10日から5月6日(振休)にかけて「おおまち桜まつり」を開催中。期間中の18時〜22時には、ぼんぼりが点灯され夜桜も楽しめる。
■【甲信越・長野県】東山夢の郷公園(夢農場)の桜 / 桜に360度囲まれながら花見が楽しめる
開花状況：満開(※2026年4月16日現在)
東山夢の郷公園(夢農場)は、長野県北安曇郡池田町陸郷区の山間にあり、自然のままの景観が美しい公園。鳥が桜の実をついばんで自生したという山桜が多い一帯。木々の緑と桜が山の斜面いっぱいに広がる景観は見事。西の吉野、東の陸郷と呼ばれる桜の郷。小鳥たちのさえずりを聞きながら、360度桜に囲まれお花見を楽しめる。
2026年4月1日から19日(日)まで、「夢農場春まつり」が開催中。ショップでは、さくらソフトクリームやさくらソーダなど桜を使った春限定のメニューを提供している。
■【甲信越・長野県】飯山城址公園の桜 / 上杉謙信ゆかりの地で咲き乱れる桜を楽しむ
開花状況：満開(※2026年4月16日現在)
上杉謙信が信濃侵攻の戦略拠点として築いた城で、現在は復元された門や土塁、石垣などに当時をしのぶことができる。階段式に郭を配した「後堅固の城」で、12年間の合戦にも信玄は攻め落とせなかったと言う。その後、上杉から武田へ、さらに織田、再び上杉へと、めざましく変わった。飯山を代表する桜の名所でもあり、4月中旬から下旬にかけて、約120本のソメイヨシノや大山桜、しだれ桜が咲き誇る。
2026年4月9日から30日(木)にかけて「飯山城址桜まつり」が開催中。期間中の17時〜23時には、ぼんぼりが点灯。売店や花見広場も利用できるので、夜桜も楽しめる。
■【甲信越・長野県】飯山西大滝ダムの桜 / 駅前すぐでダム湖面に映る満開の桜を楽しむ
開花状況：満開(※2026年4月16日現在)
長野県飯山市と長野県下高井郡野沢温泉村の境界にあり、JR飯山線の西大滝駅から徒歩5分の距離に位置する西大滝ダム。ダムの左岸に設けられたさくら公園には、約140本のソメイヨシノが植栽されている。ダムの水面に映る桜、はらはらと舞い散る桜の花びらにも格別の風情がある。
■【甲信越・新潟県】湯沢中央公園の桜 / 公園の中で楽しめる桜はゴールデンウイークが見頃
開花状況：満開(※2026年4月16日現在)
新潟県南魚沼郡湯沢町に位置する湯沢中央公園では、「湯沢町の木」に指定されている紅山桜(べにやまさくら)を中心に、ソメイヨシノやしだれ桜など280本の桜並木がある。特に、紅山桜は鮮やかな濃い紅色の花びらが特徴で、満開になれば目をみはる美しさだ。例年、4月中旬〜5月上旬頃にかけてが桜の見頃の時期となる。
■【関西】今見頃・まもなく見頃を迎えそうな名所の桜
■【関西・京都府】梅宮大社の桜 / 子授け祈願とともに桜も楽しむ
開花状況：満開(※2026年4月16日現在)
酒造安全と子孫繁栄を祈願した神社で、池泉迴遊式庭園を中心に北庭園にかけて20種約80本の桜が植えられている。境内の桜は八重桜が中心で、見頃は例年4月20日頃となる。ソメイヨシノより開花期が1〜2週間ほど遅いため、比較的長い期間桜を鑑賞できる。楼門の横には古木の山桜があり、そのボリュームある桜は見応えがある。また、子授け、安産にご利益があることでも有名で、本殿の奥には、夫婦でまたげば子どもが授かると伝わる「またげ石」がある(要祈祷)。
毎年4月の第3日曜日(※2026年は4月19日(日))に開催される例大祭は「桜祭り・雅楽祭」と呼ばれる。11時から祭典が執り行われ、祭典終了後の11時40分頃から拝殿で雅楽と舞楽の奉納が行われる。
■【関西・京都府】引揚記念公園の桜 / ソメイヨシノや八重桜が園内を彩る
開花状況：5分咲き(※2026年4月16日現在)
京都府舞鶴市の平湾を望む丘の上にある引揚記念公園では、引き揚げやシベリア抑留体験者が植樹した八重桜、ソメイヨシノなど約170本の桜が観賞できる。引揚記念公園展望台へと続く園路沿いには桜並木が広がり、歩きながら美しい景色を堪能できる。園内からは平湾を望むことができ、桜と海のコントラストが見事な絶景を作り出す。
■【関西・兵庫県】音水湖(引原ダム)周辺の桜 / 湖を囲むソメイヨシノ
開花状況：満開(※2026年4月16日現在)
兵庫県宍粟(しそう)市の山間に広がる音水湖(おんずいこ)は、県立自然公園内にある自然豊かな湖で、春と秋に季節の表情を楽しめる。4月中旬から下旬にかけて、湖畔に分散して植えられた約30本のソメイヨシノが見頃を迎え、湖畔を歩くと水面と桜が織りなす穏やかな景色が広がる。ダム周辺には散策路が整い、時期によってはカヌー体験などのアクティビティも楽しめる(営業日時は要問合せ)。
■【中国】今見頃・まもなく見頃を迎えそうな名所の桜
■【中国・岡山県】羅生門さくら公園の桜 / 「羅生門」をくぐる前後に桜観賞できる
開花状況：7分咲き(※2026年4月16日現在)
岡山県新見市にある国指定天然記念物の「羅生門」。地下の洞窟だった場所(鍾乳洞)が一部を残して陥没し、高さ約40メートルの石灰岩の巨大アーチとして残っているものだ。その「羅生門」駐車場の横にあるのが羅生門さくら公園。春を迎えると約3ヘクタールの園内では、約10種類、約700本の桜が美しく咲き乱れる。例年3月下旬から4月下旬頃までライトアップをしており夜桜も楽しめる。
■【中国・広島県】世羅 甲山ふれあいの里の桜 / 全国屈指のしだれ桜の並木道を歩こう
開花状況：満開(※2026年4月16日現在)
全国屈指のしだれ桜の並木道を抜けると、ソメイヨシノ、八重桜があり、さまざまな桜が楽しめる。園内3カ所に大型広場もあり、思い切り遊ぶことができるので子ども連れにも人気の花見スポットだ。フードやドリンクを購入できる店舗・売店などの施設もある。
■【九州】今見頃・まもなく見頃を迎えそうな名所の桜
■【九州・大分県】不動尊一心寺の桜 / 谷底に広がる“桜の雲海”が圧巻
開花状況：満開(※2026年4月16日現在)
不動尊一心寺(ふどうそんいっしんじ)は、山に囲まれた谷底に八重桜の美景が広がり、上から見下ろすと桜の雲海のようだと称される。緑色や黄色など15種類以上の珍しい八重桜が境内を埋め尽くす景観は圧巻。谷底から吹き上げる風で巻き上がる桜吹雪は桜の竜巻、足下に広がる濃いピンク色の花びらの様子は桜の絨毯とされ、多くの人がこの景色を求めて訪れる。
2026年4月3日から19日(日)までは、「一心寺ぼたん桜雲海祭り」を開催中。
■【九州・長崎県】大村公園(大村神社)の桜 / 国指定天然記念物の大村桜
開花状況：満開(※2026年4月16日現在)
大村公園内に鎮座する神社。境内には、すべての花が2段咲きで、がく片10枚、花びらは60枚から多いものは200枚にもなる国指定天然記念物の大村桜や、県指定天然記念物の玖島桜(くしまざくら)などが見られる。境内のほか、園内の至るところで桜が観賞できる。
※記事内に価格表示がある場合、特に注記等がない場合は税込み表示です。商品・サービスによって軽減税率の対象となり、表示価格と異なる場合があります。
【画像】全国の開花状況マップ(2026年4月16日現在)
※写真は2025年以前のものです。
■【東北】今見頃・まもなく見頃を迎えそうな名所の桜
■【東北・秋田県】角館武家屋敷通りの桜 / 天然記念物でもある角館のしだれ桜
開花状況：満開(※2026年4月16日現在)
秋田県仙北市角館の町にあるしだれ桜のうち、162本が国の天然記念物に指定されている。武家屋敷通りの黒板塀に映えるピンク色の花々がかわいらしく、毎年多くの花見客を魅了している。なおこの桜は、佐竹北家二代目佐竹義明の妻が京都から嫁いでくる際に、嫁入り道具の中に入っていたしだれ桜の苗木3本が始まりといわれている。
また、2026年4月15日からは「角館の桜まつり」がスタートしており、5月5日(祝)まで開催予定。※桜の開花状況により、日時や内容が変更となる場合あり
■【東北・秋田県】桧木内川堤の桜 / 2キロにわたる約400本の桜並木が色づく
開花状況：満開(※2026年4月16日現在)
秋田県仙北市にある桧木内川(ひのきないがわ)堤のソメイヨシノは、1934年(昭和9年)に上皇陛下御誕生記念として植樹された。春になると、左岸の堤防約2キロにわたって量感たっぷりな桜のトンネルで訪れる人々を迎える。ゆるやかに蛇行する川に沿って花開く様が、桜色のトンネルのように広がっていると評判だ。1990年(平成2年)、武家屋敷通りのしだれ桜と共に「日本さくら名所100選」に選定された。横町橋からの桜並木の眺めは絶景だ。
■【東北・秋田県】桜・菜の花ロードの桜 / 約11キロにわたり約4000本の桜が咲き誇る
開花状況：7分咲き(※2026年4月16日現在)
県道298号線沿い約11キロにわたり、約4000本のソメイヨシノ、八重桜、紅山桜が植栽されている。天候に恵まれれば、満開の桜と菜の花が織り成すピンクと黄色の鮮やかなコントラストを堪能できる。
2026年4月18日(土)から5月5日(祝)の期間は、「桜と菜の花まつり」を開催。メインイベントは大型連休中に行われる。
■【東北・岩手県】北上展勝地の桜 / 「みちのく三大桜名所」に数えられる1万本の桜
開花状況：満開(※2026年4月16日現在)
北上川の河畔にある北上展勝地は、東北有数の桜の名所として知られ、「日本さくら名所100選」「みちのく三大桜名所」に数えられる。珊瑚橋から北上川沿い2キロにわたって桜のトンネルを作り出す、約500本のソメイヨシノに加え、展勝地公園内293万平方メートルの敷地内には約1万本の桜があると言われている。桜の種類は4月中旬頃に咲き始めるソメイヨシノをはじめ、早咲きの大山桜、遅咲きの霞桜など、約150種類。
2026年4月10日から29日(祝)まで開催中の「北上展勝地さくらまつり」期間中は、満開の桜並木をノスタルジックな雰囲気たっぷりの観光馬車が走る。また、夜には、美しくライトアップされた桜並木が川面に映し出され、幻想的な雰囲気に包まれる。
■【東北・山形県】倉津川しだれ桜 / 散策しながら楽しめる倉津川両岸に咲くしだれ桜
開花状況：満開(※2026年4月16日現在)
天童市役所の南側を流れる倉津川の両岸には、1.4キロにわたってしだれ桜が美しく咲き誇る。このエリアは隣接する天童温泉からの散策コースとしても最適だ。
2026年4月4日から5月6日(振休)の期間は、約750メートルの範囲でライトアップが実施され、ライトに照らされた風情あるしだれ桜を観賞することができる。
■【東北・福島県】夏井千本桜 / 夏井川水面の輝きと桜のコントラストが美しい
開花状況：満開(※2026年4月16日現在)
福島県田村郡小野町に位置する県内屈指の桜の絶景。毎年4月中旬、夏井川の両岸5キロにわたって約1000本のソメイヨシノが咲き誇る。橋梁、展望台(諏訪神社上)など、さまざまな角度から桜並木を楽しむことができ、満開の時期には多くの花見客でにぎわう。遊歩道が整備されており、のんびり歩きながら春を満喫できる。
また、2026年4月18日(土)・19日(日)には、夏井千本桜フェスタが開催。
■【東北・福島県】岳温泉の桜 / 温泉街から鏡ヶ池公園に続く桜坂
開花状況：満開(※2026年4月16日現在)
福島県二本松市の岳(だけ)温泉は、終点の岳温泉停留所で下車し徒歩1分とアクセス良好。春になると約800本の桜が咲き誇る名所となる。桜坂を抜けると鏡ヶ池公園に到着する。鏡ヶ池公園の池の対岸からは、桜並木と残雪の安達太良山のコントラストが素晴らしい景色となる。この風景は、春の訪れを感じさせる絶景ポイントとして人気だ。また、桜坂の途中には足湯があり、ここで温泉に浸かりながら桜見物が楽しめる。
2026年4月18日(土)・19日(日) には、岳温泉さくら祭りを開催。鏡ヶ池公園を会場に、露店やステージイベント等を予定している。
■【関東】今見頃・まもなく見頃を迎えそうな名所の桜
■【関東・栃木県】天平の丘公園の桜 / 八重桜を中心に約500本の桜が1カ月にわたり楽しめる
開花状況：7分咲き(※2026年4月16日現在)
栃木県の桜の名所として知られる下野市の天平の丘公園では、3月下旬に開花する淡墨桜を皮切りに関山や普賢象など多数の種類の八重桜が4月下旬まで咲き誇る。また、公園内には、国指定史跡「下野国分寺跡」、「下野国分寺尼寺跡」、古民家を改修したカフェがある「夜明け前広場」など、歴史を感じながらの探索も楽しめる。
2026年3月20日から5月6日(振休)の期間、「第47回天平の花まつり」を開催中。市内商店の出店や屋外ステージイベントの開催、ロードトレイン「坊ちゃん列車」や「ミニ新幹線」が運行する。
■【関東・茨城県】静峰ふるさと公園の桜 / 2000本の八重桜が一面をピンクに染め上げる
開花状況：5分咲き(※2026年4月16日現在)
静峰(しずみね)ふるさと公園は「日本さくら名所100選」に選ばれた八重桜の名所。広大な園内に、約2000本の八重桜が満開となる光景はまさに壮観で、家族連れや観光客で賑わいを見せる。シートを持参しての花見や、園内の散策を楽しめる。2026年4月9日から22日(水)の期間は、「静峰ふるさと公園八重桜まつり」を開催中。4月19日(日)には、ステージイベントも行われる。
また、4月14日から21日(火)18時〜20時には、夜桜ライトアップが行われる。昼間の桜も素晴らしいが、夜間のライトアップされた夜桜は、また違った風情で見応えがある。
■【甲信越】今見頃・まもなく見頃を迎えそうな名所の桜
■【甲信越・長野県】光城山の桜 / 咲き上がる光景が“昇り竜”に例えられる名所
開花状況：満開(※2026年4月16日現在)
光城山(ひかるじょうやま)は、長野県安曇野市豊科光にある標高911.7メートルの山。山の名前の由来は、鎌倉時代に海野氏の支族が築いた光城(仁場城)。約1500本のソメイヨシノが登山道に沿って麓から山頂へと咲き上がる。登山口から山頂まで桜の中を歩くトレッキングも可能。山頂付近からは北アルプス、眼下には安曇野が一望できる。
■【甲信越・長野県】大町公園の桜 / 北アルプスの自然を満喫できる桜の絶景スポット
開花状況：満開(※2026年4月16日現在)
園内から市内を見渡すことができる大町公園には、ソメイヨシノやオオヤマザクラが美しく咲き誇り、白・青・桜色のコントラストが美しい。残雪の北アルプスをバックに見る桜は訪れるだけの価値がある。また、近くには桜並木の続く観光道路があり、こちらも合わせて楽しめる。例年、4月中旬〜下旬頃にかけてが、桜の見頃の時期となる。
2026年4月10日から5月6日(振休)にかけて「おおまち桜まつり」を開催中。期間中の18時〜22時には、ぼんぼりが点灯され夜桜も楽しめる。
■【甲信越・長野県】東山夢の郷公園(夢農場)の桜 / 桜に360度囲まれながら花見が楽しめる
開花状況：満開(※2026年4月16日現在)
東山夢の郷公園(夢農場)は、長野県北安曇郡池田町陸郷区の山間にあり、自然のままの景観が美しい公園。鳥が桜の実をついばんで自生したという山桜が多い一帯。木々の緑と桜が山の斜面いっぱいに広がる景観は見事。西の吉野、東の陸郷と呼ばれる桜の郷。小鳥たちのさえずりを聞きながら、360度桜に囲まれお花見を楽しめる。
2026年4月1日から19日(日)まで、「夢農場春まつり」が開催中。ショップでは、さくらソフトクリームやさくらソーダなど桜を使った春限定のメニューを提供している。
■【甲信越・長野県】飯山城址公園の桜 / 上杉謙信ゆかりの地で咲き乱れる桜を楽しむ
開花状況：満開(※2026年4月16日現在)
上杉謙信が信濃侵攻の戦略拠点として築いた城で、現在は復元された門や土塁、石垣などに当時をしのぶことができる。階段式に郭を配した「後堅固の城」で、12年間の合戦にも信玄は攻め落とせなかったと言う。その後、上杉から武田へ、さらに織田、再び上杉へと、めざましく変わった。飯山を代表する桜の名所でもあり、4月中旬から下旬にかけて、約120本のソメイヨシノや大山桜、しだれ桜が咲き誇る。
2026年4月9日から30日(木)にかけて「飯山城址桜まつり」が開催中。期間中の17時〜23時には、ぼんぼりが点灯。売店や花見広場も利用できるので、夜桜も楽しめる。
■【甲信越・長野県】飯山西大滝ダムの桜 / 駅前すぐでダム湖面に映る満開の桜を楽しむ
開花状況：満開(※2026年4月16日現在)
長野県飯山市と長野県下高井郡野沢温泉村の境界にあり、JR飯山線の西大滝駅から徒歩5分の距離に位置する西大滝ダム。ダムの左岸に設けられたさくら公園には、約140本のソメイヨシノが植栽されている。ダムの水面に映る桜、はらはらと舞い散る桜の花びらにも格別の風情がある。
■【甲信越・新潟県】湯沢中央公園の桜 / 公園の中で楽しめる桜はゴールデンウイークが見頃
開花状況：満開(※2026年4月16日現在)
新潟県南魚沼郡湯沢町に位置する湯沢中央公園では、「湯沢町の木」に指定されている紅山桜(べにやまさくら)を中心に、ソメイヨシノやしだれ桜など280本の桜並木がある。特に、紅山桜は鮮やかな濃い紅色の花びらが特徴で、満開になれば目をみはる美しさだ。例年、4月中旬〜5月上旬頃にかけてが桜の見頃の時期となる。
■【関西】今見頃・まもなく見頃を迎えそうな名所の桜
■【関西・京都府】梅宮大社の桜 / 子授け祈願とともに桜も楽しむ
開花状況：満開(※2026年4月16日現在)
酒造安全と子孫繁栄を祈願した神社で、池泉迴遊式庭園を中心に北庭園にかけて20種約80本の桜が植えられている。境内の桜は八重桜が中心で、見頃は例年4月20日頃となる。ソメイヨシノより開花期が1〜2週間ほど遅いため、比較的長い期間桜を鑑賞できる。楼門の横には古木の山桜があり、そのボリュームある桜は見応えがある。また、子授け、安産にご利益があることでも有名で、本殿の奥には、夫婦でまたげば子どもが授かると伝わる「またげ石」がある(要祈祷)。
毎年4月の第3日曜日(※2026年は4月19日(日))に開催される例大祭は「桜祭り・雅楽祭」と呼ばれる。11時から祭典が執り行われ、祭典終了後の11時40分頃から拝殿で雅楽と舞楽の奉納が行われる。
■【関西・京都府】引揚記念公園の桜 / ソメイヨシノや八重桜が園内を彩る
開花状況：5分咲き(※2026年4月16日現在)
京都府舞鶴市の平湾を望む丘の上にある引揚記念公園では、引き揚げやシベリア抑留体験者が植樹した八重桜、ソメイヨシノなど約170本の桜が観賞できる。引揚記念公園展望台へと続く園路沿いには桜並木が広がり、歩きながら美しい景色を堪能できる。園内からは平湾を望むことができ、桜と海のコントラストが見事な絶景を作り出す。
■【関西・兵庫県】音水湖(引原ダム)周辺の桜 / 湖を囲むソメイヨシノ
開花状況：満開(※2026年4月16日現在)
兵庫県宍粟(しそう)市の山間に広がる音水湖(おんずいこ)は、県立自然公園内にある自然豊かな湖で、春と秋に季節の表情を楽しめる。4月中旬から下旬にかけて、湖畔に分散して植えられた約30本のソメイヨシノが見頃を迎え、湖畔を歩くと水面と桜が織りなす穏やかな景色が広がる。ダム周辺には散策路が整い、時期によってはカヌー体験などのアクティビティも楽しめる(営業日時は要問合せ)。
■【中国】今見頃・まもなく見頃を迎えそうな名所の桜
■【中国・岡山県】羅生門さくら公園の桜 / 「羅生門」をくぐる前後に桜観賞できる
開花状況：7分咲き(※2026年4月16日現在)
岡山県新見市にある国指定天然記念物の「羅生門」。地下の洞窟だった場所(鍾乳洞)が一部を残して陥没し、高さ約40メートルの石灰岩の巨大アーチとして残っているものだ。その「羅生門」駐車場の横にあるのが羅生門さくら公園。春を迎えると約3ヘクタールの園内では、約10種類、約700本の桜が美しく咲き乱れる。例年3月下旬から4月下旬頃までライトアップをしており夜桜も楽しめる。
■【中国・広島県】世羅 甲山ふれあいの里の桜 / 全国屈指のしだれ桜の並木道を歩こう
開花状況：満開(※2026年4月16日現在)
全国屈指のしだれ桜の並木道を抜けると、ソメイヨシノ、八重桜があり、さまざまな桜が楽しめる。園内3カ所に大型広場もあり、思い切り遊ぶことができるので子ども連れにも人気の花見スポットだ。フードやドリンクを購入できる店舗・売店などの施設もある。
■【九州】今見頃・まもなく見頃を迎えそうな名所の桜
■【九州・大分県】不動尊一心寺の桜 / 谷底に広がる“桜の雲海”が圧巻
開花状況：満開(※2026年4月16日現在)
不動尊一心寺(ふどうそんいっしんじ)は、山に囲まれた谷底に八重桜の美景が広がり、上から見下ろすと桜の雲海のようだと称される。緑色や黄色など15種類以上の珍しい八重桜が境内を埋め尽くす景観は圧巻。谷底から吹き上げる風で巻き上がる桜吹雪は桜の竜巻、足下に広がる濃いピンク色の花びらの様子は桜の絨毯とされ、多くの人がこの景色を求めて訪れる。
2026年4月3日から19日(日)までは、「一心寺ぼたん桜雲海祭り」を開催中。
■【九州・長崎県】大村公園(大村神社)の桜 / 国指定天然記念物の大村桜
開花状況：満開(※2026年4月16日現在)
大村公園内に鎮座する神社。境内には、すべての花が2段咲きで、がく片10枚、花びらは60枚から多いものは200枚にもなる国指定天然記念物の大村桜や、県指定天然記念物の玖島桜(くしまざくら)などが見られる。境内のほか、園内の至るところで桜が観賞できる。
※記事内に価格表示がある場合、特に注記等がない場合は税込み表示です。商品・サービスによって軽減税率の対象となり、表示価格と異なる場合があります。