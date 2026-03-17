驚異の200グラム以下。履いていることを忘れるほどの軽快さが、日常を加速させる【ニューバランス】のスニーカーがAmazonに登場中‼
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一歩一歩が、もっと自由に。地面を感じる柔らかな接地感と、確かなホールドの両立【ニューバランス】のスニーカーがAmazonに登場!
洗練されたスリムなフォルムに、目を引くステッチングとビッグNロゴを大胆に配したニューモデル「430」が登場した。アイレットとサドル部のロゴを一体化させた革新的なサポートパーツを採用しており、紐を締めることで甲周りをしっかりとホールドする設計となっている。
※セールの詳細および表示価格については規約、各商品の詳細ページをご確認ください。
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機能面での最大の特徴は、その圧倒的な軽量性だ。200グラム以下という驚異的な軽さを実現しており、足への負担を極限まで抑えている。ミッドソールには軽量なEVA素材をグラウンドコンタクトタイプで搭載し、地面との接地感を得ながらも、柔らかくしなやかな足裏感覚を体感できるのが魅力だ。
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健康維持のためのウォーキングや軽い運動はもちろん、長距離の通勤や通学など、あらゆるシーンでその真価を発揮する。無駄を削ぎ落としたスタイリッシュなデザインは、どのような服装にもスマートに馴染み、足元からアクティブな毎日を支えてくれる。
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この異次元の軽さとフィット感を一度体感すれば、もう他のシューズには戻れなくなるほどの感動が待っているはずだ。
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