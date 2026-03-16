「この証拠で死刑判決ですよ…？」実際にあった冤罪事件を弁護士視点で描く！誤った捜査で人生が崩壊【作者に聞く】
【漫画】本編を読む
弁護士のたぬじろう(@B_Tanujiro)さんはX(旧Twitter) を中心に弁護士にまつわる漫画を公開している。執行猶予や財産分与などについてリアル＆コミカルに描き、2024年5月にはXで「袴田事件について」の4コマ漫画を投稿して注目を集めている。袴田事件は1966年に起きた一家4人が殺害された事件だが、冤罪の可能性があるとされている事件。本作を描いたきっかけや当時の警察の取り調べ、冤罪などについて、弁護士のたぬじろうさんにインタビューした。
SNSで気軽に漫画を描く人が増えるなか、自分もいつか描いてみたいと思っていたという作者のたぬじろうさん。さらに近年、弁護士を目指す人が減っていると聞く機会も多く、「弁護士の魅力を学生にも知ってもらい、目指す人が増えればいいな」との思いから、4コマ漫画を描きはじめたという。
本作「袴田事件について」を描いた理由については、「検察官が再審で死刑を求刑したとのニュースを観て、描かねばと思いました」と語る。「違法な取り調べや偽造証拠による冤罪の可能性が極めて高い本件で、死刑求刑を維持することが適切なのか疑問です。漫画にすることで、普段ニュースなどを見ない人にも本件事件(の理不尽さ)が伝わればと思い、この漫画を描きました」と明かしてくれた。
当時の警察の取り調べについても、「許されるものではありません」と指摘する。「警察官も冤罪にしてやろうと思ったのではなく、袴田さんを犯人だと思い込み『自分(警察)がしていることは正しいことだ』『認めないなんて許せない』という気持ちで取り調べを行ったのではないかと思います。それが余計に問題です」と語る。そして「このような取り調べが起きないようなシステム構築が必要」と強調する。
冤罪については、「絶対に防がなければなりません」と語気を強める。「冤罪は遠い世界の話で、自分には起こり得ないと思うかもしれません。しかし、皆さんの身にも十分起こり得ることです。自分や家族の身に起きてしまったら、と想像してみることが必要だ」と呼びかけた。
弁護士の視点から、身近な出来事を題材に、法律をわかりやすく描いているたぬじろうさん。この機会にぜひ本作をチェックしてみてほしい。
取材協力：弁護士のたぬじろう(@B_Tanujiro)
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