うちの娘は発達障害では!?勉強も運動もできるが落ち着きがない…娘の行動の違和感と向き合う母の子育てエッセイ【作者に聞く】
早乃あかり(@akari238ffm)さんがブログで公開している『娘のADHD疑惑・検査診断していない理由』は、子育て世代を中心に共感を集めている作品だ。勉強や運動ができる長女に対して違和感を覚え、母親がADHDを疑い始めた経験をベースに描かれている。本作の制作背景や子育てへの思いについて、作者本人に話を聞いた。
本作は、Instagramでエッセイ漫画に挑戦してみたいという思いがきっかけで生まれたという。「Instagramでエッセイ漫画を描いてみたいな、と思ったのがこの作品を作るきっかけでした。子育て中のママたちがどれだけ大変か、私自身も身をもって経験しています。子どもが小さかったころは、本当に記憶が抜けるくらい大変で…。」と当時を振り返る。ADHDについて知識を深めるなかで発達障害にも関心を持つようになり、実体験をベースにしつつ、一部フィクションも交えて描いていると明かした。
■子どもそれぞれの個性を尊重する子育てへ
ASDの息子リクについては、「小さいころはとても『いい子』でした。でも今振り返ると、親が楽だっただけで、本人は困っていたこともあったのかもしれません」と語る。一方で長女サユミには「こうあるべき」という考えを押しつけてしまった反省があるという。
現在は、子どもたちそれぞれの得意や好きなことを大切にし、「みんなにとっての普通」に合わせるのではなく、その子らしさを伸ばすことを意識しているそうだ。社会のルールを伝えながらも、安心して自分を出せる環境づくりを心がけているそうだ。
■「勉強も運動もできるのに…」感じた違和感の正体
サユミは幼いころから落ち着きがなく、「1歳のころから2秒とじっとしていられない子で、いつも走り回っていました」と話す。小学生になると成績も運動も優秀で、当初は発達障害とは無縁だと思っていたが、忘れ物などの不注意が続きいて注意を繰り返す日々に疲れを感じていたという。「どうして言われたことをやらないんだろう」と悩むなか、発達障害について学び、「勉強も運動もできるADHDの子もいる」と知ったことで見方が変わったと振り返る。
■集中が続かない行動も今では笑って受け止める
サユミの日常では、iPadでドラマを流しながらスマホで音楽を聴き、散らかった部屋で勉強しているなど、複数のことを同時に行う様子が見られるという。また「今日雨が降るから傘を持って行ってね」と声をかけても忘れてしまうことや、鍵を置き忘れることも多いそうだ。かつては苛立ちを感じていたが、現在は「また出た〜！」と笑って受け止められるようになったと語った。
■発達障害は“人それぞれの特性”という視点
発達障害の子どもを育てる読者へ向けて、早乃さんは「これが正解」という特別な答えはないと前置きする。「発達障害とは『誰にでもある人間の特性が強く出ているもの』と感じています」と語り、自身もASDやADHDの傾向を自覚していると明かした。
息子の診断後、自分の幼少期を思い出すなかで似ている部分に気づき、「あのとき自分はどう感じていたか」を基準に接し方を考えられるようになったという。そして最後には、「なんとかなる！」という前向きな言葉で締めくくり、子どもたちの未来を信じていると述べた。
本作では、ADHD疑惑のある娘とASDの息子との日常が、リアルさとコミカルさを織り交ぜながら描かれている。早乃あかりさんの作品はそのほかにも多数公開されているので、気になった人はぜひチェックしてみてほしい。
取材協力：早乃あかり(@akari238ffm)
