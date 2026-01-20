【星野リゾート】冬限定の幻想風景へ。雪と温泉が織り成す「界」の雪見旅とは？
星野リゾートが全国に23施設を展開する温泉旅館ブランド「界」では、冬ならではの雪景色と温泉を楽しめる季節限定の滞在体験を各地で展開。「界 津軽」「界 アルプス」「界 奥飛騨」の3施設では、幻想的な雪景色を望みながら、地域文化とともに冬の魅力を堪能できるプランが用意されている。
【写真】津軽こぎん刺しの文様が光る灯籠と、雪で形作られたかまくらが並び立つ
■【界 津軽】青森の豪雪が生む、冬だけの雪見風呂体験
青森県にある「界 津軽」では、2025年12月1日から2026年2月28日(土)までの期間、雪と光が織り成す「こぎんかまくら」が登場する。こぎんかまくらは、津軽の伝統工芸である津軽こぎん刺しの模様をあしらった灯籠を入れた小さなかまくら。露天風呂からは、水庭に浮かぶ季節の灯籠に加え、日本有数の豪雪地帯ならではの雪景色と、伝統工芸の灯りが溶け合う幻想的な光景を望める。まるで本物のかまくらの中に身を置いているかのような空間で、心身ともに温まる時間を過ごせるのが魅力だ。
■【界 津軽】かまくらで味わう冬の青森。2月限定の食体験
同じく「界 津軽」では、2026年2月1日(日)から28日(土)までの期間限定で「津軽七雪かまくらアペロ」を開催。文豪・太宰治が表現した“七つの雪”をテーマに、冬の「津軽四季の水庭」にかまくらが並ぶ特別な催し。会場を彩るのは、津軽こぎん刺しの模様が灯る「津軽七雪こぎん幻燈」。雪景色のなかに幻想的な光景を映し出す。
本企画で味わえるのが、青森の冬の味覚である大間のまぐろを7種類の調理法で仕立てた「七雪アミューズ」。その日の雪模様に着想を得てセレクトされた地酒とともに提供され、一期一会のマリアージュを楽しめる。
■【界 アルプス】雪国の知恵が光る、雁木(がんぎ)の回廊を照らす冬の灯り
長野県の「界 アルプス」では、2025年12月20日から2026年2月28日(土)まで、ライトアップイベント「雪国がんぎあかり」を初開催する。雪国の暮らしを支えてきた雁木(がんぎ)が、冬の夜に温かな光の回廊として浮かび上がる。
期間中は、雁木に灯る雪あかりに加え、ミニかまくら作りや囲炉裏での餅焼きといった体験も用意されている。信州の雪深い冬の情景に身を委ねながら、幻想的で心温まる滞在がかなう内容だ。
■【界 奥飛騨】合掌造りの美を受け継ぐ、雪夜のくつろぎ体験
岐阜県の「界 奥飛騨」では、2025年12月7日から2026年3月23日(月)まで、冬限定体験「飛騨玉の雪明り」を開催。合掌造りを思わせるオリジナル照明「飛騨玉」が雪景色を照らし、幻想的な夜のひとときを演出する。
2年目を迎える今回は、新たに「雪明りかまくら」が登場。豪雪地帯ならではの雪景色のなか、かまくらの特等席でくつろぎながら、温泉で発酵させた紅茶やホットウイスキー、80年以上続く伝統製法で作られた飛騨駄菓子を味わえる。静かな雪夜に語らいの時間を楽しむ、大人のための冬体験だ。
■「界」とは？
「界」は星野リゾートが全国に23施設を展開する温泉旅館ブランド。「王道なのに、あたらしい。」をテーマに、季節の移ろいや和の趣、地域の伝統文化を生かしながら、現代のニーズに寄り添ったおもてなしを追求している。
各施設では、その土地ならではの文化や工芸を体験できる「ご当地楽」や、地域の文化を取り入れた客室「ご当地部屋」設けられている。2026年には、界 草津(群馬県・草津温泉)、界 宮島(広島県・宮島口温泉)、界 蔵王(山形県・蔵王温泉)の3施設が新たに開業し、界 松本(長野県・浅間温泉)のリニューアルオープンも予定されている。
雪景色、温泉、地域文化。そのすべてが重なり合う冬の「界」は、心に残る滞在を求める人にこそふさわしい。この季節ならではの感動を求めて、次の旅先に選んでみてはいかがだろうか。
※記事内に価格表示がある場合、特に注記等がない場合は税込み表示です。商品・サービスによって軽減税率の対象となり、表示価格と異なる場合があります。
※20歳未満の者の飲酒は法律で禁じられています。
【写真】津軽こぎん刺しの文様が光る灯籠と、雪で形作られたかまくらが並び立つ
■【界 津軽】青森の豪雪が生む、冬だけの雪見風呂体験
青森県にある「界 津軽」では、2025年12月1日から2026年2月28日(土)までの期間、雪と光が織り成す「こぎんかまくら」が登場する。こぎんかまくらは、津軽の伝統工芸である津軽こぎん刺しの模様をあしらった灯籠を入れた小さなかまくら。露天風呂からは、水庭に浮かぶ季節の灯籠に加え、日本有数の豪雪地帯ならではの雪景色と、伝統工芸の灯りが溶け合う幻想的な光景を望める。まるで本物のかまくらの中に身を置いているかのような空間で、心身ともに温まる時間を過ごせるのが魅力だ。
■【界 津軽】かまくらで味わう冬の青森。2月限定の食体験
同じく「界 津軽」では、2026年2月1日(日)から28日(土)までの期間限定で「津軽七雪かまくらアペロ」を開催。文豪・太宰治が表現した“七つの雪”をテーマに、冬の「津軽四季の水庭」にかまくらが並ぶ特別な催し。会場を彩るのは、津軽こぎん刺しの模様が灯る「津軽七雪こぎん幻燈」。雪景色のなかに幻想的な光景を映し出す。
本企画で味わえるのが、青森の冬の味覚である大間のまぐろを7種類の調理法で仕立てた「七雪アミューズ」。その日の雪模様に着想を得てセレクトされた地酒とともに提供され、一期一会のマリアージュを楽しめる。
■【界 アルプス】雪国の知恵が光る、雁木(がんぎ)の回廊を照らす冬の灯り
長野県の「界 アルプス」では、2025年12月20日から2026年2月28日(土)まで、ライトアップイベント「雪国がんぎあかり」を初開催する。雪国の暮らしを支えてきた雁木(がんぎ)が、冬の夜に温かな光の回廊として浮かび上がる。
期間中は、雁木に灯る雪あかりに加え、ミニかまくら作りや囲炉裏での餅焼きといった体験も用意されている。信州の雪深い冬の情景に身を委ねながら、幻想的で心温まる滞在がかなう内容だ。
■【界 奥飛騨】合掌造りの美を受け継ぐ、雪夜のくつろぎ体験
岐阜県の「界 奥飛騨」では、2025年12月7日から2026年3月23日(月)まで、冬限定体験「飛騨玉の雪明り」を開催。合掌造りを思わせるオリジナル照明「飛騨玉」が雪景色を照らし、幻想的な夜のひとときを演出する。
2年目を迎える今回は、新たに「雪明りかまくら」が登場。豪雪地帯ならではの雪景色のなか、かまくらの特等席でくつろぎながら、温泉で発酵させた紅茶やホットウイスキー、80年以上続く伝統製法で作られた飛騨駄菓子を味わえる。静かな雪夜に語らいの時間を楽しむ、大人のための冬体験だ。
■「界」とは？
「界」は星野リゾートが全国に23施設を展開する温泉旅館ブランド。「王道なのに、あたらしい。」をテーマに、季節の移ろいや和の趣、地域の伝統文化を生かしながら、現代のニーズに寄り添ったおもてなしを追求している。
各施設では、その土地ならではの文化や工芸を体験できる「ご当地楽」や、地域の文化を取り入れた客室「ご当地部屋」設けられている。2026年には、界 草津(群馬県・草津温泉)、界 宮島(広島県・宮島口温泉)、界 蔵王(山形県・蔵王温泉)の3施設が新たに開業し、界 松本(長野県・浅間温泉)のリニューアルオープンも予定されている。
雪景色、温泉、地域文化。そのすべてが重なり合う冬の「界」は、心に残る滞在を求める人にこそふさわしい。この季節ならではの感動を求めて、次の旅先に選んでみてはいかがだろうか。
※記事内に価格表示がある場合、特に注記等がない場合は税込み表示です。商品・サービスによって軽減税率の対象となり、表示価格と異なる場合があります。
※20歳未満の者の飲酒は法律で禁じられています。