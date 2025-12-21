ランドリン×桜で春先取り♡SAKURAチェリーブロッサム2026全ラインナップ

春の訪れを香りで感じたい人に朗報。ランドリンから、毎年人気の「SAKURAチェリーブロッサム2026」が登場します。やわらかな桜色のパッケージと、春を想わせる上品な香りは、日常の家事やお部屋時間を少し特別にしてくれる存在。新作アイテムも加わり、暮らしのさまざまなシーンで“はじまりの季節”を楽しめます♡

桜の情緒をまとう香りとデザイン

SAKURAチェリーブロッサムは、フレッシュなチェリーとやわらかなムスクが調和した春限定の香り。

ピーチやカシスのトップノートから、サクラ・チェリーのミドル、ムスクが包み込むラストへと移ろいます。

2026年は、桜色の絵の具を重ねたような繊細なパッケージで、ランドリンらしい情緒的な世界観を表現しています。

新登場ジェル＆豊富な香りアイテム

2026年はフレグランスジェルが新登場。130g877円で、植物由来の消臭成分配合、約1～2か月香りが持続します。公式ストア限定です。

定番の柔軟剤は本体600mL767円、詰替480mL547円。

ファブリックミスト370mL547円、ルームディフューザー本体80mL987円、詰替80mL690円※公式ストア限定。

部屋用フレグランス220mL657円、ペーパーフレグランス1枚360円。

クルマ用フレグランス1個547円と、シーン別に選べます。

香りで楽しむ、春のはじまり

公式ストア限定の今治タオル付きSAKURAギフトセット6,380円は、年末年始の贈り物や自分へのご褒美にも最適。※2025年12月16日(火)先行発売、2026年1月10日(土)より全国発売です。

香りという目に見えないやさしさで、心と暮らしにそっと寄り添うランドリンの桜。新しい季節を迎える準備に、取り入れてみてはいかがでしょうか。