オーバーサイズでトレンド直撃！【フブ】のナイロンジャケットがAmazonで販売中！
ウォーカープラスは、Amazon.co.jp を宣伝しリンクすることによってサイトが紹介料を獲得できる手段を提供することを目的に設定されたアフィリエイトプログラムである、Amazonアソシエイト・プログラムの参加者です。
街で映える主役級アウター！【フブ】のナイロンジャケットがAmazonで販売中！
ストリートスタイルと機能性を兼ね備えた長袖ナイロンジャケットが登場！両腕には配色ラインが入り、その上に大きくブランドロゴがあしらわれているのが特徴的。左胸にもブランドロゴがワンポイントで配置され、シンプルながらも存在感のあるアクセントに。
※セールの詳細および表示価格については規約、各商品の詳細ページをご確認ください。
→【アイテム詳細を見る】
軽量かつ耐久性のあるナイロン素材で、動きやすさと快適な着心地を両立している。
→【アイテム詳細を見る】
両袖の配色ラインと大胆なロゴが目を引く、ストリート感満載のデザインに仕上げている。
左胸のワンポイントロゴや裾・袖のゴム仕様で、シンプルながら洗練されたアクセントが効いている。
→【アイテム詳細を見る】
ジョガーパンツやスニーカーと相性抜群のシルエットで、ユニセックスに着こなせる一着となっている。
街で映える主役級アウター！【フブ】のナイロンジャケットがAmazonで販売中！
ストリートスタイルと機能性を兼ね備えた長袖ナイロンジャケットが登場！両腕には配色ラインが入り、その上に大きくブランドロゴがあしらわれているのが特徴的。左胸にもブランドロゴがワンポイントで配置され、シンプルながらも存在感のあるアクセントに。
→【アイテム詳細を見る】
軽量かつ耐久性のあるナイロン素材で、動きやすさと快適な着心地を両立している。
→【アイテム詳細を見る】
両袖の配色ラインと大胆なロゴが目を引く、ストリート感満載のデザインに仕上げている。
左胸のワンポイントロゴや裾・袖のゴム仕様で、シンプルながら洗練されたアクセントが効いている。
→【アイテム詳細を見る】
ジョガーパンツやスニーカーと相性抜群のシルエットで、ユニセックスに着こなせる一着となっている。