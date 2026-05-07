季節をつないでいく「重い色」と「軽い色」白やベージュより落ち着きがあり、黒よりもマイルドに整う。ベーシックカラーの中でもブラウンとなら、気になる色と距離を縮めるのも簡単。どんな色でも穏やかに受けとめられる、懐の深さに甘えて、ワンパターンから抜け出すための、新たな配色パレットをご提案。ドレスライクなアイスブルーでブラウンTをよそ行き顔にブラウンTシャツ／バトナー フォー アダム エ ロペ（アダム エ ロペ）