本とカフェが融合した心地よい空間で人気のカフェ＆ブックス ビブリオテークから、5月限定の特別なパンケーキが登場♡毎月異なる味わいが楽しめる「マンスリーパンケーキ」シリーズに、初夏にぴったりな爽やかさとコクを兼ね備えた新作が仲間入りします。甘さと塩味、そしてほんのり酸味が重なり合う贅沢な一皿は、この時期だけの特別なご褒美にぴったりです♪ 甘さ×塩味が織りなす贅沢な味