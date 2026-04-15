2026年3月10日、森永乳業株式会社(以下、森永乳業)が「森永おいしい牛乳」リニューアル発表会を開催。森永乳業の牛乳事業への取り組みや商品のリニューアル内容、牛乳に関する生活者の意識調査結果を発表した。【画像】「牛乳に関する生活者の意識調査」の結果、半数以上が「週に1回以上飲む」と回答発表会のあとには、これまで600種類以上の牛乳を飲んできたミルクマイスター(R)高砂さんがゲストとして登壇。フリーアナウンサーで