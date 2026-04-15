エルモ、クッキーモンスター、アビーにカウント伯爵――。おなじみの「セサミストリート」の仲間たちが、レトロかわいい“ピクセルアート”になった「セサミストリート ピクセルアートコレクション！ ファミマオンラインくじ」が、2026年4月15日(水)から5月15日(金)までの期間限定で登場する。1回880円(送料別)。販路はファミマオンラインのみで、店頭での取り扱いはない。【画像】A賞〜G賞+ラスト賞を全チェック！各賞品を見る「